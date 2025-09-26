Horizonte 26 SEP 2025 - 02:51h.

Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores de ‘Horizonte’ señalan la falta de reacción política y feminista ante un sistema que provoca angustia en muchas víctimas

La indignación de Iker Jiménez tras la polémica con las pulseras telemáticas para maltratadores: “Es un escándalo”

‘Horizonte’ volvió a poner sobre la mesa la polémica generada en la última semana por los fallos en las pulseras telemáticas que deben garantizar la protección de las víctimas de violencia de género.

Tanto los presentadores, Iker Jiménez y Carmen Porter, como los colaboradores coincidieron en que la respuesta institucional ha sido insuficiente y que las afectadas se sienten desprotegidas.

La presentadora fue especialmente crítica con el silencio de muchas asociaciones feministas: “Hay colectivos que por cualquier cosa montan un escándalo, pero ahora que se está jugando con la vida de mujeres, están todas calladas”. A su juicio, el problema es que “quien intenta denunciar estos fallos es silenciado, insultado y acusado de difundir bulos”.

“El silencio es clamoroso”

Jiménez subrayó que no se ha visto un movimiento unitario de protesta, sino apenas reacciones aisladas: “Yo no he escuchado un clamor, lo que he percibido es un silencio clamoroso”. Para el presentador, la falta de reacción mediática y social “desprotege a mujeres de todas las ideologías” y reduce la cuestión a un debate partidista.

Carmen Porter ironizaba sobre esa falta de reacción del colectivo feminista en esta cuestión: “¿No habéis visto las manifestaciones en las calles? Estaba cortada la Gran Vía de Madrid hoy, ¿no?”.

Habla una jueza de violencia de género

Esther Fernández Arjonilla, jueza de violencia de género, explicó las limitaciones del sistema y cómo estas afectan a las víctimas: “En vez de dar seguridad, se ha convertido en una angustia permanente”. Recordó que en territorios como Navarra, con problemas de cobertura, las usuarias pueden quedar sin geolocalización y recibir alertas falsas que generan miedo constante: “Hay víctimas que van con sus hijos por la calle y tienen que refugiarse en una tienda porque salta la alarma sin motivo”.

El programa cerró señalando la paradoja: un dispositivo pensado para proteger a las mujeres se ha transformado en una fuente de inseguridad y ansiedad. Mientras tanto, según denunciaron los colaboradores, el debate político se reduce a etiquetas de “bulo” que dejan fuera a las voces profesionales que llevan tiempo advirtiendo de estas deficiencias.