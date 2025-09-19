La ministra Ana Redondo le echa la culpa a la Fiscalía por hacer una valoración sin datos y generar alarma

Atención a las víctimas de la violencia machista: “Que sepan que tienen medios para salir de ese entorno”

Las pulseras telemáticas -que llevan los maltratadores para garantizar la orden de alejamiento- están en el punto de mira en la política. Sus movimientos se registran en los móviles de sus víctimas. El cambio del operador de telefonía móvil generó un fallo informático que afectó a esos dispositivos. El Partido Popular pide la reprobación de Ana Redondo, la ministra de Igualdad, y habla de una negligencia muy grave, según informa Susana Camacho.

La ministra de Igualdad está en la diana del PP por los fallos en las pulseras antimaltrato. Los populares van a saco. “Esto no puede quedar así”, asegura el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Todo por una polémica que comenzó en 2023.

"Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras", según Ana Redondo

La ministra Ana Redondo le echa la culpa a la Fiscalía por hacer una valoración sin datos y generar alarma. Pero el PP no suelta la presa. Esta mañana la han llamado para que les concrete cuántas mujeres quedaron afectadas por el fallo informático. La semana que viene intentarán que el Congreso de los Diputados la repruebe por negligencia.

"Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas, a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas y eso es lo importante. Se ha generado una alarma fundamentada en exageraciones que nada tienen que ver con la realidad", defiende la ministra.

"Es incompetencia, error tras error, es indolencia", critica Feijóo

Feijóo, con el expresidente José María Aznar acusa al Ejecutivo de ocultar durante meses los fallos de las pulseras. En el Gobierno insisten en que ningún momento se ha puesto en riesgo a las mujeres víctimas de maltrato. “Lo fundamental es que en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar”, sostiene Félix Bolaños, ministro de Justicia.

El líder de los populares denuncia la "incompetencia" y la "mala fe" del Gobierno de Pedro Sánchez por los fallos de las pulseras: "Tan absorbidos en defenderse a sí mismo que ya no defienden ni al que más lo necesita". "En mi opinión, esto no puede quedar así. Es incompetencia, error tras error, es indolencia. Se desoyeron las advertencias, es ocultación, se escondieron durante meses los efectos de la negligencia. Y es ya mala fe porque a esta hora, en lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde y no da ninguna información", añade.

Irene Montero fue quien decidió cambiar la empresa adjudicataria de las pulseras cuando estaba al frente de Igualdad. Hoy, guarda silencio. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se remite a las palabras de Redondo y recalca que cuando se detectaron esas incidencias, "se trabajó para resolverlas lo antes posible". "Durante el año 2024 quedaron solventadas", concluye.

El origen de la polémica con las pulseras telemáticas

La medida de protección de las pulseras telemáticas surgió en Madrid y José Luis Rodríguez Zapatero la impuso en toda España en 2009. Desde ahí, en casi 17 años, las han usado más de 21.000 mujeres. En concreto, 21.036 mujeres. Y ninguna de ellas ha sido asesinada por su agresor. A día de hoy, según la Delegación del Gobierno, las usan 4.515 mujeres.

¿De dónde procede toda esta polémica? Parte del año 2023, cuando se cambió la empresa que daba servicio a estas pulseras y y hubo fallos a la hora de hacer el trasvase de los datos de los maltratadores de una empresa a otra. Esos fallos han hecho que desaparezcan los movimientos de algunos maltratadores durante al menos ocho meses del año pasado. Esto ha influido en los juicios a esos maltratadores con algunos sobreseimientos de los casos.