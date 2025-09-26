Horizonte 26 SEP 2025 - 01:47h.

Los colaboradores del programa de Iker Jiménez señalan que las investigaciones judiciales sobre el entorno familiar del presidente del Gobierno podrían desembocar en sentencias inminentes

El general Dávila estalla tras el discurso del rey Felipe VI en la ONU contra Israel: “Me ha dolido, se equivoca y se deja llevar”

Compartir







‘Horizonte’ abordaba las últimas polémicas judiciales que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Tras repasar las causas abiertas contra su hermano y su esposa, Begoña Gómez, los colaboradores Alejandro Entrambasaguas, Carlos Cuesta y Ketty Garat coincidieron en que ambos procesos podrían derivar en condenas inminentes, incluso antes del verano, según el criterio de jueces que se han pronunciado públicamente.

Entrambasaguas subrayó que el nerviosismo en el Gobierno es evidente, algo que intentó neutralizar José Luis Rodríguez Zapatero al denunciar una supuesta “campaña de bulos”. Sin embargo, recordó que el expresidente tampoco ha aclarado el origen de su propio patrimonio.

Cuesta, por su parte, remarcó que la investigación en torno a Begoña Gómez se ha visto reforzada con más de 230 correos electrónicos que demostrarían vínculos más estrechos de lo que se admitía con figuras del entorno empresarial, lo que podría apuntar a un caso de tráfico de influencias.

El papel del juez Peinado y el jurado popular

Los analistas destacaron además que la instrucción del juez Peinado coloca al Gobierno en una situación complicada, ya que el futuro judicial de Gómez podría estar en manos de un jurado popular, lo que desarma la narrativa de una supuesta persecución ideológica.

La conversación se extendió al posible impacto de los informes de la UCO, todavía pendientes de publicación, que podrían afectar a figuras como Ángel Víctor Torres o vincular a la propia Gómez con la gestión de fondos europeos.

Financiación irregular, el mayor riesgo para el PSOE

Garat advirtió que lo más grave para el Ejecutivo sería la financiación irregular del PSOE: un sistema que, según la Guardia Civil, habría blanqueado grandes sumas de dinero negro mediante gastos de partido y donaciones encubiertas.

Aunque todavía no hay sentencias, los colaboradores coincidieron en que el calendario judicial amenaza con confluir en fechas clave para la estabilidad del Gobierno.