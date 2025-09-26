Horizonte 26 SEP 2025 - 00:51h.

El empresario judío advierte del malestar creciente en Israel tras las decisiones del Gobierno español sobre Gaza

El general Dávila estalla tras el discurso del rey Felipe VI en la ONU contra Israel: “Me ha dolido, se equivoca y se deja llevar”

La crisis diplomática entre Madrid y Tel Aviv sigue escalando. Las últimas declaraciones del Gobierno español sobre la ofensiva en Gaza, junto con gestos simbólicos y propuestas en foros internacionales, han tensionado la relación bilateral.

En este contexto, ‘Horizonte’ puso el foco en cómo se perciben estos movimientos desde Israel, con la intervención de Martín Varsavsky, colaborador del programa y empresario judío con estrechos contactos en la región.

La posición de Israel con España

Varsavsky fue tajante: “En Israel hay una sensación de que España quiere ser el país que representa a todos los de Europa contra Israel”. Según explicó, este sentimiento conecta con una herida histórica:

“Se percibe como una traición. España es Sefarad, y Sefarad es la historia de Israel. Aquí se expulsó a los judíos en 1492, cuando eran el 20% de la población urbana. Muchos españoles que nos ven tienen antepasados judíos”.

El empresario añadió que, desde Israel, se critica también la actitud del Gobierno en relación con sus propios problemas internos: “La gente piensa: con todos los problemas que tiene España, ¿por qué se meten con nosotros? Ese mismo buque, dicen, ¿no podría usarse contra las narcolanchas o para frenar la inmigración masiva? ¿No podría mejorar su propio país en lugar de señalar a Israel?”.