El empresario relató en ‘Horizonte’ cómo acogió en su casa a los ciclistas conmocionados

El testimonio de Lucía Etxebarria, que vivió en primera persona las protestas durante la Vuelta en Madrid: “Eran violentos y organizados”

Lo sucedido en la última etapa de la Vuelta a España en Madrid continúa dando mucho de qué hablar. Entre la violencia organizada que obligó a suspender la competición y el debate creciente sobre el boicot a Israel en el terreno deportivo y cultural, surgen historias personales que ponen rostro a la polémica.

Una de ellas es la del empresario Martín Varsavsky, colaborador de ‘Horizonte’, quien decidió invitar a su propia casa a los integrantes del equipo ciclista israelí tras los altercados. “Me dio tanta pena lo que había pasado, que puse en redes que les invitaba a cenar. Me respondieron y dijeron que sí”, relató en directo en el programa.

Según Varsavsky, los 30 miembros del equipo llegaron conmocionados, con una mezcla de desconcierto y miedo: “Era como si hubieran pasado por un trauma de guerra”.

“No era un equipo de propaganda del Gobierno”

“En el Giro, en el Tour, en la Volta a Cataluña no les había pasado nada. Solo en España. Y lo curioso es que el equipo no tiene nada que ver con el Gobierno de Israel: solo un ciclista es israelí, los demás son de diferentes países. Hablamos de ciclismo, de horas sobre la bici, y poco a poco los saqué de ese trance”, narró.

Pero las palabras de Varsavsky no quedaron sin respuesta. Frente a él, la periodista de ‘El País’, Ana Iris Simón, introdujo una visión muy distinta. Reconoció que los disturbios le habían causado tristeza, pero subrayó que su pena mayor estaba con “los niños muertos en lo que la ONU ya califica de genocidio”.

Recordó que, aunque el equipo sea privado, nació con un objetivo claro: “reafirmar la imagen de Israel en el mundo”, con vínculos estrechos entre su fundador y el propio Netanyahu.

Varsavsky carga contra Pedro Sánchez

La conversación dio un giro aún más controvertido cuando Martín Varsavsky cargó directamente contra la política exterior del Gobierno español. A su juicio, Pedro Sánchez ha cometido un error estratégico al “atacar todos los días a Israel y a Estados Unidos”, dos países que poseen “las mejores armas del mundo” y son socios clave en materia de defensa.

“Un presidente de España debería preocuparse, antes que nada, por la seguridad de su país”, subrayó el empresario, mencionando vulnerabilidades históricas como Ceuta y Melilla y la presión geopolítica que puede ejercer Marruecos.

Varsavsky calificó de “política suicida” el embargo de armas decretado por España contra Israel, apuntando a la contradicción entre los datos comerciales: “Es absurdo”.