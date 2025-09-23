La Audiencia Provincial admite en su auto que hubo indicios de que existen irregularidades en su contratación

El hermano de Pedro Sánchez, al banquillo: la jueza ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá a juicio por su contratación en la diputación de Badajoz. Según informa Roció Martínez y Diego Arce, junto a él también se sentará el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados.

La Audiencia Provincial admite en su auto que hubo indicios de que existen irregularidades en la contratación del hermano del presidente en una plaza pública. Así, entiende que el procedimiento tiene que seguir adelante y acabar en un juicio. Solo quedará saber cuándo se celebraría ese juicio, una citación que previsiblemente ocurrirá a finales de año o principios del que viene.

PUEDE INTERESARTE La UCO registra la Diputación de Badajoz en busca de documentos relacionados con el hermano de Pedro Sánchez

Desde el Partido Socialista de Extremadura aseguran que la decisión de la audiencia no les ha cogido por sorpresa y piden que se celebre cuanto antes el juicio para que puedan demostrar su inocencia.

El hermano de Sánchez negó cualquier trato de favor

Fue el 9 de enero la primera vez que David Sánchez dio explicaciones ante la jueza. El hermano del presidente del Gobierno afirmó que se enteró de su puesto como coordinador de los Conservatorios de Badajoz buscando ofertas por internet. David Sánchez negó cualquier trato de favor, tanto con la diputación como con el Partido Socialista. “No tengo ninguna significación política más allá de ser hermano del presidente del Gobierno”, dijo. Pero al ser preguntado sobre dónde se encontraba la oficina de artes escénicas, de la que era director, mostró algunas dudas.

Con dudas y con todo, recurrió la decisión de la jueza de sentarle en el banquillo. Pero la Audiencia Provincial le ha dado la razón a ella. El tribunal lo acusa de prevaricación y tráfico de influencias por conseguir que crearan un puesto a su medida y luego otro para un amigo.

Los jueces señalan la capacidad de influencia de Sánchez en la contratación de su hermano

La Audiencia Provincial de Badajoz considera que este asunto "ha de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara".

El nombre de Pedro Sánchez aparece cuatro veces en el escrito. Los jueces señalan su capacidad de influencia en la contratación de su hermano y alegan que, a pesar de que renunció a su liderazgo en el PSOE durante varios meses, sí era secretario general en dos momentos clave. Cuando se propuso la creación y cuando se inició el nombramiento. Otros 10 acusados se sentarán junto a David Sánchez en el banquillo. Entre ellos, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel ángel Gallardo RESP que intentó sin éxito, eludir el juicio con un aforamiento express.

El Gobierno mantiene su confianza hacia David Sánchez

La ministra portavoz Pilar Alegría ha pasado de puntillas. Se ha limitado a decir que respetan a la Justicia, pero que confían en que la verdad se abra camino. Es decir, todavía confían o respaldan a David Sánchez. En privado no han querido hacer demasiadas declaraciones, tan solo que esperan a ver cómo transcurre el caso. "Máximo respeto a las decisiones judiciales. También les diré toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio", ha recalcado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha comparado el caso del hermano del presidente del Gobierno con el de su pareja. Ayer, la jueza de Madrid abría juicio oral contra, Alberto González Amador, por fraude fiscal. "Solamente pensé qué es lo que iba a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente. Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano, cada anuncio que ha ido saliendo con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez", ha afirmado.

"Si a mí se me ocurre hacer algo así, no sé dónde estaría", según Ayuso

"Yo lo que veo es que en España los escándalos tienen la el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país", ha añadido. Ayuso ha criticado que el hermano de Sánchez tenga "todo el apoyo de los poderes del Estado".

"¡Qué suerte tienen algunos!", ha afirmado la presidenta, quien ha reprochado que cuente con "el apoyo mediático de 22 ministros y de medios públicos que se sufragan con el dinero del contribuyente". "Solo espero que se conozca hasta dónde llegan las responsabilidades. Si a mí se me ocurre hacer algo así, no sé dónde estaría", ha asegurado. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha tachado de ridículo enviar a juicio al hermano de Sánchez tras desestimar su recurso.