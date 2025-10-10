Horizonte Madrid, 10 OCT 2025 - 02:24h.

Los expertos de la mesa de 'Horizonte' reflexionan sobre la propuesta de Donald Trump sobre el futuro de España en la OTAN

Varios expertos analizan las claves del acuerdo entre Trump y Netanyahu: “Un plan hecho a medida de Israel”

Compartir







Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dejado caer durante su comparecencia la propuesta de "expulsar" a España de la OTAN al negarse a aumentar su gasto en Defensa al 5% del Producto Interior Bruto. En 'Horizonte', su grupo de expertos analizan esta propuesta para entender qué consecuencias podría tener para nuestro país que esta sugerencia saliera adelante.

"Nos estamos deshomologando"

Ángel Mas, presidente de ACOM, quiere puntualizar que además de lanzar esta propuesta, también ha dejado caer que "iba a declarar a organizaciones antifas como organizaciones terroristas y ha mencionado específicamente a España como un lugar particularmente conflictivo en ese sentido". Por lo tanto, el experto considera que la situación de España desde el punto de vista geoestratégico "está siendo muy complicada".

Y es que la posición "muy central" de Pedro Sánchez, sumada a su coalición, "probablemente la más extremista de cualquier gobierno occidental", y "las muchas cortinas de humo que lanzar", produce un resultado claro para Ángel Mas: "La deshomologación de España" que se traduce en la cancelación de contratos y no solo con Israel, señala. De esta manera, "se abre la posibilidad de venderlos a potenciales adversarios nuestros que antes estaba bloqueado si los comprábamos nosotros". Por lo que tiene claro: "Nos estamos deshomologando desde el punto de vista de la Defensa y de los servicios de Inteligencia".

El contexto y la estrategia entran en juego, señala. Para Daniel Bashandeh es muy importante atender tanto al contexto, como a la estrategia: "El contexto que ha puesto en marcha Trump es que todos los líderes europeos cierren filas con él apoyando su plan de paz". En cuanto a la estrategia de la OTAN y España, "es muy relevante porque vivimos en un contexto bélico en el que tenemos una dependencia brutal con Estados Unidos en términos militares y también en términos tecnológicos con Israel", señala. Por lo que el experto señala que en España "se priorizan los intereses políticos a los técnicos" mientras que el mismo considera que "hay que priorizar siempre los intereses nacionales" porque los gobiernos son transitorios.

Y es que, Daniel Bashandeh cree muy importante acompañar la estrategia con el nuevo contexto que se abre: el de la paz. "La conclusión es que vivimos en un tablero internacional cuyas piezas no están todavía asentadas y es muy peligrosa esta estrategia".

Otro de los expertos se muestra de acuerdo porque considera que "estamos perdiendo oportunidades económicas" pues cree que se recuperará la relación con Israel cuando vuelva a gobernar el Partido Popular, "a parte de pagar el 5%". "España debería centrarse en recuperar su propia soberanía para poder tomar sus propias decisiones porque no podemos ni defender nuestras fronteras, nos imponen leyes desde fuera...", afirma Roberto Vaquero.

Desde el punto de vista militar

Ikér Jiménez pregunta a Jasiel Paris Álvarez qué consecuencias tendría desde el punto de vista militar, a lo que el politólogo responde que "es una medida de presión para que España se comprometa a poner más dinero para la OTAN". Sin embargo, plantea una cuestión: "¿Estamos poniendo dinero en algo que nos defienda o descubrimos que la OTAN tiene su interés en crear un flanco oriental contra Rusia? España hace bien en pagar en su defensa pero, ¿lo que estamos pagando es nuestra defensa o son los intereses de Estados Unidos?".

Por último, al general Rafael Dávila le parece "mal" que Donald Trump "confunda al gobierno español con España". "¿Cómo nos lo va a decir cuando un señor se separa intencionadamente de la foto de la OTAN en la Cumbre de La Haya? Esto la milicia en el alto nivel no te lo perdonan, no te perdonan que te hayas retirado de Irak...", señala.