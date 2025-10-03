Horizonte 03 OCT 2025 - 01:48h.

Expertos en geopolítica y Oriente Medio debaten en 'Horizonte' el alcance del pacto y sus consecuencias estratégicas, económicas y diplomáticas

Todos los detalles de lo que sucederá con los activistas detenidos de la flotilla interceptada por Israel: deportación o juicio

En el plató de ‘Horizonte’, varios expertos analizaban en profundidad el reciente acuerdo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. el coronel Pedro Baños, especialista en Geopolítica y Estrategia, abrió el debate recordando que en la mesa confluyen “muchos intereses personales y externos”.

Baños subrayó que el impulso de Trump busca no solo un éxito diplomático sino también un rédito simbólico: “Incluso un Premio Nobel de la Paz”. Y que el proyecto de reconstrucción de Gaza supone “un gran pastel” para inversores privados.

“Si el plan de Trump se impone, dañará a potencias como China y Rusia”, advirtió, señalando el carácter profundamente geoestratégico de la iniciativa.

Europa entre la dependencia y la contradicción

El analista Daniel Bashandeh, especialista en Oriente Medio, centró su intervención en la paradoja europea: apoyar medidas destinadas a contener el conflicto pero sin perder la autonomía política.

“Europa y, en concreto, España, muestran una dependencia estructural de Estados Unidos e Israel”, explicó Bashandeh, que consideró el plan “claramente diseñado para favorecer a Israel”. Para él, el documento da pocas salidas políticas a Hamás: “Si Hamás no se rinde, la guerra continuará. ¿Dónde está la oportunidad política para Hamás? No la veo”, concluyó.

Ultimátum, responsabilidad y nuevo tablero internacional

El debate abordó también el papel de Rusia y el reciente cambio de prioridades de Washington. Varios expertos señalaron que la retirada relativa de EE. UU. De Ucrania obliga a replantear soportes diplomáticos y militares en Oriente Medio.

En ese contexto, las palabras públicas de Trump sobre una “paz eterna” y su exigencia de liberar rehenes en 72 horas adquieren la dimensión de un ultimátum que podría legitimar mayores acciones militares respaldadas por Washington.

La última hora de los activistas interceptados por Israel

Además, Laura de Chiclana, enviada especial de Mediaset a Israel, relató en 'Horizonte' que desde primera hora del día la Marina israelí trasladó y remolcó los barcos de la flotilla hasta el puerto de Asdod, donde los activistas fueron desembarcados.

Según detalló la corresponsal, este procedimiento está resultando más largo que en ocasiones anteriores por la gran cantidad de arrestados. A partir de ese punto, los detenidos tienen dos alternativas: aceptar la deportación en pocos días (con la posibilidad de ser enviados a ciudades como Madrid o Londres) o, en caso de rechazarla, enfrentarse a un proceso judicial en los tribunales israelíes.

