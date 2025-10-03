Horizonte 03 OCT 2025 - 01:09h.

‘Horizonte’ conectó en directo con la reportera de Mediaset en Israel, Laura de Chiclana, que narró desde el puerto de Asdod la última hora los activistas

Greta Thunberg, Ana Alcalde y el nieto de Nelson Mandela: los rostros conocidos que forman parte de la Flotilla

La corresponsal de Mediaset, Laura de Chiclana, informaba en ‘Horizonte’ que las fuerzas israelíes remolcaron desde primera hora de la mañana las embarcaciones de la flotilla hasta el puerto de Asdod, donde fueron desembarcados los activistas.

Según relató, muchos de ellos comenzaron a ser procesados incluso antes de contar con la asistencia de sus abogados, aunque posteriormente pudieron acceder a ellos. De los más de 400 activistas a bordo, unos 250 ya han sido trasladados a prisión.

Los españoles, en el limbo

Entre los participantes se encontraban 65 españoles, de los cuales al menos 48 habrían sido arrestados. Sin embargo, a esta hora no hay confirmación oficial de dónde se encuentran todos ellos: algunos permanecerían todavía en el puerto, mientras que otros ya habrían sido llevados a prisión.

La reportera explicó que el proceso es más lento que en flotillas anteriores debido al elevado número de detenidos. A partir de ahora, los activistas se enfrentan a dos posibles caminos: aceptar la deportación en cuestión de días (con destino probable Madrid o Londres) o someterse a juicio ante tribunales israelíes si rechazan la expulsión.

Acceso restringido y silencio informativo

La reportera confirmó que los periodistas no han tenido acceso al puerto ni contacto directo con los arrestados, más allá de verlos descender de los buques a distancia. Tampoco las embajadas han podido asistirles todavía, aunque se espera que representantes diplomáticos acudan a las prisiones en las próximas horas.

“Existe un auténtico blackout informativo”, subrayó Laura de Chiclana, quien insistió en que no hay datos oficiales sobre qué ocurrirá con la ayuda humanitaria que transportaban los barcos.

Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu felicitaba a las fuerzas armadas por la operación, los medios locales presentaban la flotilla como una iniciativa vinculada a Hamás, en contraste con quienes la defienden como una misión humanitaria para romper el bloqueo sobre Gaza.

La corresponsal también adelantó que un barco de la flotilla, el Marinette, sigue navegando rumbo a Gaza sin haber sido interceptado aún, y que podría formarse en los próximos días una nueva flotilla de hasta diez barcos con el mismo objetivo.

Las claves del acuerdo entre Trump y Netanyahu

Además, en el plató de 'Horizonte', los colaboradores expertos analizaban en profundidad el reciente acuerdo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. el experto en Oriente Medio Daniel Bashandeh puso el foco de su análisis en lo que definió como una contradicción en la política europea: respaldar iniciativas que buscan frenar la escalada del conflicto, pero sin renunciar a cierta independencia en la toma de decisiones.

“Europa y, en concreto, España, muestran una dependencia estructural de Estados Unidos e Israel”, señaló Bashandeh, quien subrayó que el acuerdo presentado por Trump está “claramente diseñado para favorecer a Israel”. A su juicio, el texto apenas deja margen de maniobra a la organización islamista: “Si Hamás no se rinde, la guerra continuará. ¿Dónde está la oportunidad política para Hamás? No la veo”, zanjó.

