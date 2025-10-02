Hay personalidades variadas entre los que se encuentra el actor internacional Liam Cunningham

Las cinco preguntas clave que surgen con la detención de los activistas de la Flotilla por parte de Israel

Activistas, voluntarios, miembros de asociaciones propalestina y personalidades reconocidas forman parte de la Flotilla, además de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau o Greta Thunberg. Hemos sabido que el nieto de Nelson Mandela también lidera una de las embarcaciones de la misión humanitaria, según informa Ana García Quesada.

Nkosi Zwelivelile Mandela, el nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela, es activista como su abuelo y miembro del Congreso Nacional Africano. Se enroló en estos barcos en 2024 con el objetivo de romper el asedio israelí a Gaza. En la misma nave ha viajado Greta Thunberg, la izquierdista soca, internacionalmente reconocida por su lucha contra el cambio climático y por la justicia ambiental.

Ana Alcalde, Jimena González y Liam Cunningham, entre los tripulantes de la Flotilla

Israel difundió ayer la detención de Nkosi Zwelivelile Mandela al mundo entero. En el Sirius está la española Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, exdirigente de Barcelona y próxima a Sumar. Lanzó un vídeo a las redes sociales: "Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente", ha contado desde la Flotilla. Al igual que la influencer Ana Alcalde, a bordo del Aldara. Y la llamada Barbie Gaza, una mujer granadina de 46 años, madre de seis hijos, trabajadora social y activista convertida al islam hace 20 años.

Otra española, Jimena González, diputada trans de Más Madrid, aficionada, según hemos comprobado, a los concursos televisivos. Personalidades variadas entre las que hay incluso un actor internacional, Liam Cunningham, el famoso Lord Davos de Juegos de Tronos. Todos a bordo de estas embarcaciones que pretendían entregar ayuda humanitaria a Gaza.