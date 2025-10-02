Israel ha abordado la práctica totalidad de la expedición, entre ellos el Alma y el Sirius

El Ejército de Israel intercepta la Flotilla cerca de Gaza: la organización afirma que hay más de 20 buques no identificados

Compartir







Los miembros de la Flotilla detenidos esta madrugada están llegando al puerto de Asdod, controlados en sus propias embarcaciones por los militares israelíes. Con buques de guerra y lanchas de intervención rápida, los soldados israelíes van abordando uno a uno los barcos de la Global Sumud Flotilla.

Un gran buque de la Armada israelí que trasladaba a los activistas arrestados ya ha atracado en el puerto de Asdod. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, avanza que Israel quiere repatriar a los 400 miembros de la Flotilla a Londres y Madrid. Y lo hará "mediante una única medida de expulsión forzosa a bordo de dos vuelos chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre" con destino a esas dos capitales europeas.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos le da un ultimátum a Hamás: las fases del plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza

El Ministerio de Exteriores informa que todas las embarcaciones han sido interceptadas excepto una y le advierte que también será detenida. Todos los arrestados serán trasladados esta noche a una prisión en Bersheva, al sur de Israel, y como informa el Gobierno italiano, mañana comenzarán a recibir visitas consulares y, tras el Shabat, comenzarán a ser repatriados.

Los activistas tiraron sus móviles al mar antes de ser detenidos

Florida fue uno de los buques interceptados al amanecer. Los activistas esperaban dentro de la cabina, con los chalecos puestos y las manos en alto, la llegada de los militares con los subfusiles en la mano. Los integrantes de otro buque de la Flotilla, el Capitán Nikos, tiraron sus móviles al agua para evitar que fuesen confiscados y los israelíes pudiesen acceder a su información y a sus contactos. Lo hicieron justo antes de ser obligados a salir con las manos en alto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Todo fue grabado por las cámaras de seguridad de la embarcación que poco después se fueron a negro, perdiendo toda comunicación. Un epílogo de más de 12 horas que ha comenzado de noche con la luna menguante y el aviso de una soldado israelí: “Se acercan a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien de rumbo".

El ejército empleó chorros de agua y bombas aturdidoras en el abordaje

Un aviso que dieron con la misma tranquilidad con la se llevaron a la activista Greta Thunberg, a la que han ayudado incluso a ponerse la chaqueta, tal y como muestran las imágenes facilitadas por el Ejército israelí. Según los activistas, ha empleado también chorros de agua y bombas aturdidoras en un abordaje plagado de momentos de tensión.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Israel ha abordado la práctica totalidad de la expedición, entre ellos el Alma y el Sirius, donde viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Entre los detenidos se encuentran al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadunidenses Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.

¿Qué ocurrirá ahora con los activistas?

Una de las preocupaciones del equipo jurídico de Flotilla es el estado de salud en el que llegarán a Israel los casi 500 activistas que viajaban en las embarcaciones abordadas. En principio van a ser trasladados a comisaría donde las ven a interrogar por entrar en el país de manera ilegal.

A partir de aquí, si no tienen antecedentes hay dos posibilidades: reconocer los cargos y aceptar ser deportados en menos de 72 horas o no reconocer los cargos, ser declarados inmigrantes ilegales y ser enviados a prisión a la espera de juicio. Pero si tienen antecedentes, como es el caso de Greta Thunberg, que ya entró en la flotilla anterior, pueden ser encarcelados directamente por un tiempo indeterminado.

Miquenos, el único barco que no ha sido interceptado

Miquenos es el único que no ha sido interceptado y sigue navegando hacia Gaza. La última actualización habla incluso de que estaría a unas nueve millas náuticas de la costa gazati. Israel amenaza con frenarle si entra en zona de guerra, aunque no dice cómo lo hará. El resto de embarcaciones narraron lo que sucedía hasta minutos antes de ser interceptados. Algunos incluso grabaron mensajes para que se difundieran en caso de ser detenidos.

Cantando el himno antifascista de la Bella Ciao, esperaban en un barco de la Flotilla. En otras embarcaciones narraban esos momentos previos. "Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet", dice Ada Colau en un vídeo publicado en redes sociales.

Los abogados señalan que el arresto es completamente ilegal

Los abogados de la Flotilla reciben a los detenidos en ese puerto de Asdod, situado a 40 kilómetros de Tel Aviv. Están a la espera de que les permitan acceder a ellos para poder asesorarles y estar con ellos durante todo el proceso. Así, confirman que son los abogados de todos los activistas españoles arrestados. Los letrados señalan que es completamente ilegal el arresto, que ha sido en aguas internacionales y que se trata de una misión humanitaria para Gaza.

"Los visitaremos en prisión, los representaremos ante el tribunal de inmigración y nos aseguraremos de que lleguen sanos y salvos a casa", afirma Suhad Bishara, directora legal de Adalah. Según el ministro de Exterior italiano, Antonio Tajani, pasarán la noche en el centro penitenciario en Beerseba. Todos irán a la cárcel antes de ser deportados. Mañana podrán visitarle sus abogados pero no será hasta la semana que viene cuando sean expulsados.