Los activistas de la Flotilla van a ser trasladados a comisaría tras haber sido interceptados. Allí les van a interrogar por entrar en el país de manera ilegal. Pero la pregunta ahora es: ¿puede Israel detenerles y procesarles? En Noticias Cuatro, el profesor de Derecho Internacional, Julio Guinea, responde a estas cuestiones.

¿Puede Israel plantear una zona de exclusión?

Aquí la comunidad internacional está dividida. ¿Israel puede imponer un bloqueo en una situación de guerra? Sí, lo puede imponer. La cuestión es que no puede impedir el acceso de barcos que porten ayuda humanitaria, que porten civiles y hay un derecho de paso inocente para poder transcurrir por aguas en alta mar.

¿Puede Israel detener en aguas internacionales?

En aguas internacionales no debería hacerlo. La cosa es si está dentro de la zona de exclusión. Que aunque esté en alta mar, si ha marcado un límite como que esa es la zona de exclusión, pues lleva a cabo la detención de todo buque que traspase esa línea. Porque no sabe lo que portan esos barcos, si ayuda humanitaria o amapolas.

¿De qué puede Israel acusar a los detenidos?

Al final estas personas que son detenidas son civiles trasladados a un territorio bajo control israelí. No pueden acusarles de terrorismo porque no son terroristas, no portan armas sino ayuda humanitaria. Entonces, en el momento en que se vislumbre que no pueden ejercer ningún tipo de cargos de peligrosidad, pues lo que cabe es que se les van a expulsar del territorio.

¿Podrían denunciar los detenidos al Estado de Israel?

Lo que tendrá que tomar cartas en el asunto es un Estado contra otro Estado porque están deteniendo a sus nacionales sin causas justificadas, están arrestando a los buques de pabellón español.

¿Hubiera podido entrar el buque Furor en la zona de exclusión?

Poder se podía haber dado la orden de acompañarle hasta las últimas circunstancias. Pero sin haber un corredor humanitario, eso hubiera provocado un problema con Israel porque, aplicando esa zona de exclusión, hubiera dado el alto a un barco de la Armada española.