Horizonte 03 OCT 2025 - 00:00h.

El veterano periodista visita el programa de Iker Jiménez para presentar su nuevo libro ‘Por decir la verdad’

Pedro J. Ramírez: "Juan Carlos I es la persona que más me ha decepcionado en mi medio siglo como periodista"

Compartir







En el plató de ‘Horizonte’, Pedro J. Ramírez se sentó frente a Iker Jiménez para repasar su vida y presentar su nuevo libro, ‘Por decir la verdad’. Lejos de limitarse a una promoción literaria, la entrevista se convirtió en una confesión pública en la que el periodista relató los momentos más duros de una carrera marcada por la tensión, las amenazas y el precio de ejercer un periodismo incómodo para el poder.

Uno de los episodios más estremecedores que compartió fue el intento de asesinato que sufrió en 1985 a manos de ETA. El veterano comunicador relató cómo un comando planeó colocar granadas en su coche tras localizarlo en un partido de baloncesto al que finalmente no asistió.

“Si hubiera ido aquel día, no habrían nacido mis hijos, no habría fundado ‘El Mundo’… Mi vida se habría acabado allí mismo”, confesó con la serenidad de quien ha tenido décadas para digerir el miedo.