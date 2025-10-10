Horizonte Madrid, 10 OCT 2025 - 00:28h.

Analizando el informe de la UCO, Javier Chicote revela una de las formas en las que presuntamente Koldo García blanqueaba dinero

El análisis en 'Horizonte' sobre las grabaciones entre Koldo y Ábalos: "Que hayan sido creados con IA es muy improbable"

Compartir







El programa de 'Horizonte' arrancaba este jueves 9 de octubre hablando sobre el tema de las últimas semanas: el informe de la UCO del caso Koldo. Concretamente sobre una de las conversaciones analizadas, donde se lee cómo el exasesor de Ábalos y su mujer Patricia Úriz hablan de los regalos que hay que preparar para las mujeres.

Pero también han hablado sobre los famosos sobres, momento en el que el director de investigación del periódico 'ABC' Javier Chicote ha aprovechado para revelar el 'modus operandi' de Koldo García para presuntamente blanquear dinero.

Así blanqueaba dinero Koldo García, según Javier Chicote

Tal y como apunta el periodista, esta investigación tiene de particular que el gran dinero de la corrupción no ha aparecido mientras que esto de los sobres "es una cantidad ridícula entre comillas, con todos los respetos, que Koldo incluso cogía tickets del suelo para pasarlos", revela.

Esto es una información que le transmitió una persona que "trabajó más de 10 años en Ferraz", además de "otra persona del entorno de Ábalos me envió un mensaje diciendo que a la gente de su alrededor le pedía tickets y él los metía". "Es la siguiente escena de Carpanta, son tickets falsos que no te pertenecen y que tú canjeas", señala Iker Jiménez.

El objetivo de recoger tickets del suelo era "si Koldo está recibiendo dinero en metálico de quien sea, esos tickets es lo que le sirve para para meter en el circuito legal ese dinero. Después cuando llevas esos tickets a Ferraz y Ferraz te lo da, ya sea en metálico pero con un recibo o te hace una transferencia, pues oye, ese dinero ya está blanqueado".