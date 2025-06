Horizonte 27 JUN 2025 - 00:25h.

'Horizonte' ha hablado con Jorge Coronado, perito judicial en audio, el que ha escuchado las grabaciones y ha sacado sus conclusiones

Iker Jiménez alucina con los últimos audios de Koldo y la crisis del PSOE: “Es todo tan increíble que no sé cómo contárselo”

Después de que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, entonase un “no me reconozco” al juez en el Tribunal Supremo, hablando de los audios que lo incriminan, junto a Santos Cerdán y Koldo García, en una supuesta trama de comisiones irregulares, Iker Jiménez comenzaba 'Horizonte' haciendo una reflexión tras hablar con varios expertos en el tema.

"No hay serie que se acerque a la trama en la que toda España está sumida, asombrada, perpleja. Dentro de los personajes de la trama decían: 'no somos nosotros'. Está muy bien decir eso porque la inteligencia artificial llega a tales niveles de creatividad que lo que hemos oído en las últimas horas es que algunos de los implicados han dicho: 'No somos nosotros, que no nos reconocemos", empezaba diciendo el presentador.

Iker Jiménez, con papeles en la mano, explicaba algo: "Lo que tienen aquí son dos informes sobre el procesado de señales a nivel de audio hecho por peritos forenses del audio e informe de identificación usando tres inteligencias artificiales diferentes. Simplemente, se han cogido los audios naturales de los implicados, Koldo, Cerdán, Ábalos..., y luego se ha hecho el proceso con las grabaciones concretas. Las máquinas trazan mecánicamente link entre la verdad y la mentira fácil". El que explicaba lo que decían estos dos informes.

El análisis de Jorge Coronado, perito judicial en audio

Además, 'Horizonte' ha hablado con Jorge Coronado, perito judicial en audio, el que ha escuchado las grabaciones y ha sacado sus conclusiones: "¿Es posible que los ocho audios hayan sido creados con inteligencia artificial? Es muy improbable porque los archivos que han sido encontrados por la UCO tienen la misma estructura que un archivo creado por la aplicación nativa de la grabadora de un iPhone. Esto nos dice que su método ha sido, por sentido común, haberlo metido en un bolsillo. Hay cierto ruido de rozamiento que corresponde a grabar desde tu bolsillo. Encontramos en las grabaciones escenarios como un bar, donde aparece un camarero, Ábalos hablando con Koldo. Es decir, tendría que generarse con inteligencia artificial un modelo que suplante la forma de hablar de Koldo y Ábalos bebiendo bebidas alcohólicas. Para eso, necesitaría más muestras y muchos más ejemplos de esa situación para crear una inteligencia artificial y añadirlo en un audio y meterlo luego en el móvil".

Y este experto añadía: "El escenario que ellos plantean de que pueda ser una tercera persona es también muy improbable. Significa que esos audios, que la UCO sabe bien cuándo y dónde se han generado, tendrían que ser terceras personas que, en un momento concreto, suplanten la voz de estas, lo graben con un dispositivo, lo editen, lo preparen todo y lo metan dentro del dispositivo. Prácticamente, podría decir o casi certificar que, tanto el escenario de una tercera persona que suplante la voz, y que lo meta justo en la misma ubicación del ministerio y en esas fechas concretas o que haya sido creado con inteligencia artificial es muy difícil, muy improbable".