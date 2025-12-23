Un experto explica si la denuncia de Paloma Lago pudo ser falsa

Antonio Naranjo, de la denuncia de Paloma Lago: "Estas cosas no pueden acabar así"

Exclusiva | Nuevos detalles sobre la denuncia de Paloma Lago a Alfonso Villares: "Es por agresión sexual sin penetración"

La denuncia por agresión sexual de Paloma Lago contra el exconsejero del PP de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, ha sido archivada. El juez considera que no hay indicios suficientes para inculparlo y ahora son muchas dudas las que surgen.

Una de las preguntas que se han formulado en el plató de ‘En boca de todos’ es si pudo tratarse de una denuncia falsa. Una cuestión que ha formulado el periodista Antonio Naranjo y que José Luis Jiménez, periodista de ABC, ha explicado en directo.

Antonio Naranjo: “Estas cosas no pueden acabar así”

Tras la decisión del juez de archivar este caso, Antonio Naranjo ha hablado alto y claro en ‘En boca de todos’: “Estas cosas no pueden acabar así. No puede pasar de que este señor sea un sinvergüenza a que ella parezca una víbora que se lo ha cargado sin razones”.

“Este señor o es culpable o ella ha puesto una denuncia falsa”, continuaba diciendo el periodista en el programa de Nacho Abad. “No puede quedar en un empate. No puede parecer que no se ha podido demostrar que ella es una víctima o que ella le ha querido jorobar la vida a él, siendo inocente”, apuntaba el tertuliano.

Ante este llamamiento, el periodista José Luis Jiménez ha explicado si podría ser una denuncia falsa: “Se puede parecer bastante a una denuncia falsa. ¿El relato que hace Paloma se corresponde con la realidad? Veremos cuando conozcamos el contenido del sumario, pero yo creo que no”, afirmaba.

“La información que tengo es que no se corresponde con la realidad”, aseguraba el periodista de ABC. “Solo se considera denuncia falsa aquello que se denuncia como tal y se acaba obteniendo una sentencia judicial que condena a la denunciante”, aclaraba el periodista.

“Cuando conozcamos el contenido del sumario, igual entendemos alguna motivación que pueda haber (..) Hay muchas conversaciones que pueden ser clarificadoras”, decía para rematar el periodista que ha intervenido en directo en ‘En boca de todos’.