Dos mujeres aseguraron en redes sociales haber sido agredidas por los dueños de un bazar situado en una de las calles más concurridas en Barcelona. En el vídeo que colgaron, puede verse como ellos la emprenden a palos, al tiempo que ellas piden a gritos la ayuda de la Policía.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad que se han mostrado en exclusiva en ‘En boca de todos’ contradice su versión y dejan al descubierto que, en realidad, las primeras en agredir fueron ellas y que, además, lo que hicieron en ese establecimiento fue intentar llevar a cabo un robo.

Las imágenes que muestran lo que ocurrió en la pelea en el bazar

En el vídeo que las chicas colgaron en Instagram, podía verse cómo los dueños del bazar las empezaban a echar del local a palos por intentar llevarse tres pizzas a modo de “broma”, tal y como ellas mismas explicaban en redes sociales. Pero, parece ser que la realidad fue otra muy distinta.

El programa de Nacho Abad ha mostrado unas imágenes en las que se ve como dos chicas, acompañadas por un tercero, irrumpen en el local e intentan llevarse tres pizzas. Cuando los dueños se acercan a pedirles que las paguen, ellas la emprenden a golpes con ellos y los agreden en varias ocasiones.

Para intentar echarlas del local, ellos sacan unos palos y la emprenden a golpes: “En sus redes sacan solo la parte en la que ellas reciben los golpes”, aseguraba el presentador del programa, que ha dejado claro que las chicas habían intentado ‘manipular’ el relato para salir beneficiadas.

Con el objetivo de conocer la versión de la otra parte, nuestro programa se ha desplazado hasta Barcelona para entrevistar a los dueños del bazar, quienes han relatado cómo vivieron ellos el intento de robo: “Yo le dije que me pagara y ella me dijo que las iba a robar. Ella fue la primera que tocó mi cara”, apuntaba él.

Tras escuchar el relato del que fue uno de los afectados, Nacho Abad ha hecho un llamamiento a una de las agresoras: “África, te animo a que entres en directo y des una explicación o que pidas perdón”, decía él.