Los fajos de billetes de Ábalos: cómo le afectan a él y al 'caso Koldo'

14 OCT 2025 - 19:01h.

La Fiscalía ahora mismo no es partidaria de la prisión preventiva para José Luis Ábalos

La clave del informe de la UCO por la que será preguntado es si ha manejado o no fuentes de dinero negro

Este miércoles será un día clave para el exministro José Luis Ábalos. Ayer renunció a su abogado pero este miércoles comparecerá sí o sí en el Supremo para explicar el origen del dinero del último informe de la UCO. Anabel Sanz da para Noticias Cuatro las últimas novedades del caso que pasan porque el Supremo ha considerado un fraude de ley este cambio de abogado.

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de que tenga que volver a declarar como imputado al considerar que se trata de un fraude de ley, al tiempo que ha confirmado la citación para las 10.00 horas del miércoles, avisando además de que habrá una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.

El magistrado aclara que, salvo que Ábalos designe otro abogado antes, y que el mismo esté en condiciones de asumir su defensa, deberá acudir tanto a la suya como a la comparecencia del próximo jueves de su ex asesor ministerial, Koldo García, con Álvarez.

No obstante, da tres días hábiles a Ábalos para que designe nuevo letrado, avisándole de que si no lo hace se le pondrá uno de oficio. Puente explica que entonces, cuando tenga nuevo abogado, admitirá la renuncia a Álvarez.

Fajos de billetes de 50 euros escondidos

Pues hoy tenemos novedades sobre este caso. Fajos de billetes de 50 euros, apilados y escondidos en un despacho que Ábalos. Esa es la imagen que publica The Objective y que pone al exministro socialista un poco más contra las cuerdas. Daniel Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro nos da las respuestas a las preguntas clave.

¿Dónde está sacada esa imagen y qué importancia tiene para la causa?

Lo primero es explicar que esa imagen por el momento no está en el procedimiento. Por lo que sabemos ese es el despacho de Balbina Valverde que era el piso de titularidad pública que ocupaba Ábalos en Madrid. Sobre la mesa hay una caja con fajos de billete en efectivo. A todos nos vienen a la cabeza las conversaciones de Ábalos con Koldo donde le pedía “Cajas de folios” para su despacho que el ministro decía que era por imprimía mucho. Hay un elemento que acredita también que pidieran hablar de este asunto y es que en el procedimiento los ingresos que tiene la UCO son siempre en grandes cantidades de billetes de 50, que casarían con las imágenes que alguien en el entorno tenía ese dinero en efectivo.

¿Y qué dice Ábalos sobre esos fajos de dinero?

Dice que la imagen está manipulada y que no está en la causa. Dice que esta sería una imagen preparada por su exmujer, Carolina Perles, para perjudicarle y que de ese dinero tiene que dar explicaciones ella.

Esta foto viene a sumar un elemento más a la declaración prevista para mañana

Efectivamente, porque la clave del informe de la UCO por la que será preguntado si él finalmente declara es si ha manejado o no fuentes de dinero negro. La Fiscalía no se inclina para pedir para él prisión preventiva para él, pero veremos lo que pasa en la sala.