Daniel Montero analiza el informe de la UCO: "Ábalos tendrá que responder si Koldo era su testaferro"

Daniel Montero 06 OCT 2025 - 16:30h.

"En el informe aparece que Koldo era en realidad el presunto testaferro de Ábalos"

"El informe no habla en ningún momento de financiaci�ón irregular del PSOE"

Compartir







Vamos a poner un poco más de luz sobre el último informe de la UCO y los sobres que sobrevuelan la actualidad política en el caso Koldo. Dani Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro analiza un informe que ha sacudido la política nacional.

¿Hay financiación ilegal del PSOE como dice la oposición?

"Por el momento no. El informe no habla en ningún momento de financiación irregular del PSOE. Hay que entender que este es un informe muy acotado, que analiza el patrimonio y el posible patrimonio oculto de Ábalos y ahí se investiga también la percepción de dinero que el ministro y su entorno por parte del PSOE. No hay dudas sobre la procedencia del dinero, que sería una financiación ilegal del partido. Las dudas son a dónde fue ese dinero. Para que nos entendamos, ahora mismo no se pone en duda el dinero que tenía el PSOE si no de las manos en las que finalmente terminó. Si Ábalos o su entorno tuvieron cobros no declarados".

¿Eran una especia de sobresueldos?

Lo que dice la UCO es que hay es una forma encubierta de recibir determinadas cuantías, pero hay que aclarar una cuestión. Ábalos era el jefe de la caja, era el secretario de Organización, es decir, la persona que controlaba todos esos gastos con lo que cual habrá que ver si hay algunas divergencias , que es lo que dice la UCO, entre lo que cobraba y lo que dice que cobraba en las escuchas telefónicas, y si esas divergencias existen habrá que ver si era porque él presuntamente estaba retirando un dinero del PSOE o había connivencia de terceros.

El juez ha llamado a declara a a Ábalos y Koldo pero no cita al PSOE en su auto.

Efectivamente no le cita y además los cita a declarar porque el informe son 300 páginas, recordemos que solo la cuestión del PSOE en el tema de Ábalos son 11.000 euros, 11 pagos en cuatro años, pero el dinero que se localiza es mucho mayor. ¿Por qué le cita el juez? Para responder sobre todo por una cuestión. Él dijo en sede judicial que su relación financiera con Koldo era de un mero asesor y no ha sido así. En el informe aparece que Koldo era en realidad su presunto testaferro, no con las cuestiones del PSOE sino en todo el espectro amplio de la investigación. Es sobre eso, sobre lo que tendrá que responder ante el juez.