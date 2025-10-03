El PSOE es uno de los pagadores y por eso se va a investigar los pagos que ha hecho el PSOE a Ábalos

En el informe de la UCO se investiga el patrimonio del exministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil considera que hay divergencias en lo que el PSOE reconoce que ha pagado y lo que Koldo García y su mujer dicen que recogen. "Ya tengo el sobre de Ferraz", dice ella en una de sus conversaciones. Ellos distribuían el dinero con lenguaje en clave. A los billetes de 500 les llamaban chistorras; a los de 200, soles; a los de 100, lechugas y al dinero en general, folios.

Sobres del PSOE con dinero y con Ábalos como destinatario. Estamos hablando de un informe muy encapsulado, muy dirigido al juez. Les pide un informe patrimonial sobre los fondos de José Luis Ábalos. ¿Y por qué es importante eso? Porque si tú tienes un dinero que nadie sabe dónde ha aparecido, eso es una de los principales indicios que hay sobre la corrupción. El PSOE es uno de los pagadores y por eso se va a investigar los pagos que ha hecho el partido a Ábalos.

Los tres elementos que hicieron sospechar a la UCO

Y es aquí donde los agentes encontraron tres elementos que les hacen sospechar sobre corrupción dentro del partido. La primera es el tema de los pagos en efectivo, legales o no. Todas las recomendaciones de transparencia y la ley contra la corrupción recomiendan que no se utilice nunca dinero en efectivo. La lógica sobre eso parece ser única y exclusivamente que no se puedan rastrear determinados pagos.

A partir de ahí, hay un segundo punto que es muy importante. Hay una secretaria del Partido Socialista que declaró en un procedimiento judicial anterior y en ese procedimiento dijo que todas las dietas que cobraba Ábalos se hacían por transferencia bancaria, detalle que se acredita ahora de forma diferente.

Y el tercer punto, el más importante, es que el PSOE entrega unas cantidades de dinero que no se compadecen con lo que se dice en las conversaciones entre Koldo y su mujer, que se les presupone testaferros del ministro. Hay un pago, por ejemplo, de poco más de 1.000 euros, según el PSOE, en los que ellos dicen en unos mensajes que acaban de recibir 8.000.

La UCO cree que Ábalos usaba los supuestos gastos para cobrar un sobresueldo

Eso hace pensar a los agentes que Ábalos utilizaba estos supuestos gastos para cobrar un sobresueldo porque la sospecha no es tanto de financiación ilegal como de un cobro de sobresueldos particular de algunas personas responsables del PSOE. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay que recordar que Ábalos era el máximo responsable del partido, secretario de organización, el responsable de validar determinados gastos excepto los suyos que, por una cuestión de transparencia, los hacía su segundo. ¿Quién era su segundo? Santos Cerdán, ahora en prisión preventiva.

Este informe es por el patrimonio de Ábalos. Pero ha aflorado esto que alude al PSOE: los sobres con dinero en efectivo. ¿Será el partido objeto de investigación? Ahora se abre un abanico. Hay unas pruebas que son de interés general. Hay acusaciones populares dentro de la causa. Entre ellas, por ejemplo, el Partido Popular, independientemente de la justificación política que haya y que parece que eso va a tener un curso judicial importante también.