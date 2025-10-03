Lara Guerra 03 OCT 2025 - 16:49h.

'Todo es mentira' analiza las 289 páginas del informe de la UCO del 'caso Koldo'

Koldo García estalla ante Risto Mejide en pleno directo de 'Todo es mentira': "¡Me tengo que defender ante la justicia, no en los medios de comunicación!"

Después de que los medios de comunicación tengan en posesión el informe de 289 páginas realizado por la UCO sobre la trama del 'caso Koldo', 'Todo es mentira' ha hecho un profundo análisis para explicarlo detalladamente a la audiencia. Uno de los datos más relevantes es que, según este informe Koldo García habría desviado 95.437 euros para gastos de Ábalos.

"Lo habéis comentado hace tan solo un rato, Koldo García y su exmujer, Patricia Úriz utilizaban un argot específico cuando hablaban de dinero, sobre todo dinero que, según la UCO, Ábalos ingresaba en efectivo pero no declaraba", comienza la periodista. Sobre el significado de las palabras clave, Cintia asegura que "cuando hablaban de 100 euros, decían lechugas. Para hablar de 200 euros, lo nombraban soles y para hablar de 500 euros utilizaban la palabra chistorras".

Koldo García asegura "2.000 chistorras" a Patricia Úriz un mes antes de las elecciones de 2019

Por otro lado, la reportera explica que "también Ábalos y Koldo García también tenían un lenguaje cla1qwve. Para hablar de dinero en efectivo, ellos decían folios o cajas de folios". Asimismo, Cintia hace referencia a un mensaje muy importante por las fechas en las que se produce: "Datan de un mes antes de esas elecciones generales de 2019, esto es de marzo. Es un mensaje entre Koldo y Patricia , y atención porque él le dice 'Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones pase lo que pase. 2.000 chistorras' y ella le dice 'Eso es imposible. ¿Para nosotros, no? Si los cálculos los hemos hecho bien, no necesito ninguna chistorra más. Eso es 1M'