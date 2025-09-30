Pedro Jiménez 30 SEP 2025 - 16:38h.

Koldo García vuelve a estar en el foco de la actualidad mediática por diversos temas, los cuales han salido a debate en el programa de 'Todo es mentira' de este martes, presentado por Risto Mejide, después de que el exasesor de José Luis Ábalos entre en directo en Cuatro. Ha sido con uno de esos temas con los que Koldo ha estallado por completo ante el presentador. Y es que la Guardia Civil ha certificado los audios que se han ido filtrando de Koldo y han dicho que no presentan ningún tipo de manipulación: "¿Reconoces esos audios?", le ha preguntado Risto a Koldo, para que reaccionase ante la información, tras lo que este se ha cogido un tremendo enfado.

"La justicia tendrá que hacer su trabajo. Vamos a ver, los medios no podéis ser ni jueces ni aplicar la justicia. Yo no reconozco nada hasta que no esté delante del juez y pueda defenderme con todas las pruebas que necesito, que no me las dejan obtener. En el juez es donde me tengo que defender", ha señalado de manera tajante Koldo.

Risto Mejide, obligado a intervenir

Ante estas palabras y viendo cómo se estaba poniendo Koldo, Risto se ha visto obligado a intervenir: "Cálmate, que no te estoy atacando. Te estoy preguntando. Igual que te he preguntado por otros temas, como lo de Miss Asturias... solo te pregunto si te reconoces en esos audios". Tras estas primeras palabras, Koldo ha continuado: "Creo que vamos a decir lo siguiente. Entiendo absolutamente todo y que yo soy una persona que ocupa muchos medios. Creo que estoy demostrando día a día que lo que se está diciendo sobre mi persona es erróneo, con pruebas. Lo que pido es que cuando los medios dicen algo, tengan pruebas".

"Esto provoca que yo no pueda pasear por la calle y tenga que esconderme", ha añadido García en 'Todo es mentira'. Risto, por su parte, ha hablado de parte de 'TEM' y de él mismo: "Yo voy buscando la verdad, que es lo que le puedo ofrecer a los espectadores. Yo no me voy a hacer cargo de lo que otros medios hayan dicho de ti, pero otórgame el beneficio de responderme a las preguntas, ¿sabes? Yo no soy un juez, pero quiero saber tu versión del asunto, quién es el protagonista".

A su vez, Risto Mejide le ha dicho que, "lamentablemente, te guste o no, paralelamente a vuestro juicio está habiendo otros juicios que se desarrollan en los medios de comunicación. Aprovecha la oportunidad y si es falso pues dilo... yo no pretendo suplantar a ningún juez, solo quiero encontrar la verdad y necesito tu ayuda".

El intercambio de palabras ha continuado, con un Koldo García subrayando lo siguiente: "Yo sé que tengo que pagar el pato de muchísimas cosas, pero ¿por qué lo tiene que pagar la gente que está alrededor mía? ¿No os dáis cuenta de que los medios teneís mucho poder?". Finalmente, Koldo le ha pasado todo el testigo a la justicia, que es la que "tiene que trabajar en todo esto", y ha preferido zanjar la conversación: "Me acosaron de todo... y me están llamando absolutamente de todo. Vamos a trabajar con pruebas reales, no con ficción, para conseguir la verdad. Me comprometo contigo a darte todo lo que necesites cuando tenga las pruebas...".