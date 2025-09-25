'Okdiario' ha publicado unos mensajes hasta ahora desconocidos entre Miss Asturias y Ábalos que cambiaría la versión de Claudia Montes: sus explicaciones en 'En boca de todos'

El infierno de Claudia Montes tras anunciar un "bombazo" contra José Luis Ábalos: sufre amenazas, daños en su coche y acaba en el hospital

Compartir







Unas conversaciones privadas entre José Luis Ábalos y Claudia Montes por 'Okdiario' dejarían ver que Miss Asturias estaba mucho más interesada en el exministro y que no era él quien iba detrás, como ella había asegurado. Por este motivo, Claudia Montes entra en 'En boca de todos' para explicar qué significan estas conversaciones, cuándo sucedieron y si son reales.

El pasado martes en 'Código10', Claudia Montes contó y detalló que José Luis Ábalos y ella habían tenido una relación, cosa que había negado hasta el momento. Su relación se basaba en un intercambio constante de mensajes que ahora han salido a la luz, que señala que la relación entre ambos no era tan estrecha como Miss Asturias habría contado.

"Necesitas un poquito de tiempo para ti y de paso para mí también", decía Claudia y el exministro respondía: "Ahora es imposible".

En estas conversaciones publicadas por 'Okdiario' se sobreentiende que es la Miss Asturias la que busca a Ábalos: "Emocionada desde que hablé contigo. Muero de ganas de verte, sabes que a veces los milagros son personas", decía Claudia Montes al diputado del Grupo Mixto.

¿Cuál era la verdadera relación entre Miss Asturias y el exministro?

Claudia Montes conectaba en directo con el programa y empezaba asegurando sobre los mensajes que están sacados de contexto: "Hay fechas que están saltadas y las conversaciones no están completas". Además, aprovechaba para anunciar que en los próximos días ella misma iba a facilitar los mensajes al completo.

Por otro lado, sobre los espacios en las conversaciones o los mensajes de ella hacía Ábalos sin respuesta durante días, explicaba: "Cuando no me contestaba, él me llamaba desde varios teléfonos que tenía".

En ese momento, Nacho Abad, algo inquietado por la información, preguntaba a Miss Asturias si sabía cuántos móviles tenía el exministro y respondía: "Tenía dos teléfonos para llamarnos a nosotras. A mí y a las otras mujeres que ha tenido".