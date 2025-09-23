Miguel Salazar Madrid, 23 SEP 2025 - 23:52h.

Desde Ábalos hasta Iker Casillas: Todas las exclusivas de la que fue Miss Asturias en 'Código 10'

El infierno de Claudia Montes tras anunciar un "bombazo" contra José Luis Ábalos: sufre amenazas, daños en su coche y acaba en el hospital

Compartir







Tras un fin de semana lleno de episodios de amenazas, Claudia Montes -la que fue Miss Asturias y 'amiga' de Ábalos- ha anunciado en directo en 'Código 10' dos exclusivas que han generado la sorpresa de Nacho Abad y de David Aleman. Por un lado, confiesa que tuvo una relación con el que fue ministro de Transportes, ahora investigado por su presunta implicación en el 'Caso Koldo'. "José Luis Ábalos y yo hemos tenido una relación sentimental, y falta parte de la bomba", anunciaba dejando caer más noticias inesperadas.

Rodeada de protección por las amenazas de muerte que ha recibido -el pasado viernes encontró su coche "vandalizado" y "manipulado"-, Claudia Montes afirma además que su romance secreto con Ábalos terminó cuando empezó una relación con el mismísimo Iker Casillas. Dos 'bombazos' en uno. "Rompí con él porque empecé una nueva relación con Iker Casillas", continuaba.