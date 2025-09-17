Miguel Salazar Madrid, 17 SEP 2025 - 02:46h.

El criminal acumula 3 asesinatos, agresiones sexuales y tráfico de dorgas en un largo historial delictivo

Exclusiva | Miguel Carcaño, trasladado a otra prisión tras destapar 'Código 10' el escándalo de privilegios: "El periodismo da sus frutos"

Antonio Gali Balaguer, uno de los criminales más peligrosos de España, quedó en libertad en febrero de 2025 tras llevar unos 40 años en la cárcel. El hombre acumula tres condenas por homicidio o asesinato y algunos períodos por agresiones sexuales y de tráfico de drogas. En algunos casos, sus castigos no se cumplieron al completo o hubo épocas de libertad en las que Gali reincidió.

"El temor que existe es lógico"

Ahora, se desconoce su paradero después de conocer, como ha podido confirmar 'Código 10' en base a las fuentes contactadas, que el sádico criminal está desaparecido. Nacho Abad, presentador del programa de sucesos de Cuatro, ha sido rotundo con la cuestión. "Está desaparecido, nadie sabe donde está. Este asesino sin escrúpulos, que ha perpetrado 3 asesinatos, fue puesto en libertad en febrero. Pasó sus últimos 20 años de vida en prisión y el temor que existe es lógico", comienza diciendo.

"Siendo como es, un p*ñ*ter* asesino en serie, que esté en libertad después de todo lo que hizo y vuelva a las andadas... sigue siendo un individuo muy peligroso, vayan con cuidado", compartía Abad.

En febrero, cuando fue liberado, Antonio Gali Balaguer tenía 74 años. Su noticia provocó un escándalo social y mediático. Las primeras andadas de Gali se remontan al año 1982, cuando acabó con la vida del marido de una mujer con la que mantenía relaciones extramatrimoniales en el municipio zaragozano de La Zaida.

La víctima le habría amenazado, lo que generó en él una ira que le hizo coger un hacha para asestarle 17 golpes fuera de su propia casa. Dos años más tarde, en el barrio de La Cartuja, Gali perpetró otro brutal crimen.

El individuo decidió invitar a una niña de 11 años a su casa. Allí la tocó sexualmente pero, cuando la pequeña le amenazó con denunciarlo, la amordazó con una cinta aislante y luego la asfixió.

Fue detenido al poco tiempo. En el momento del juicio por el crimen, Antonio Gali Balaguer decidió contar su involucración directa en el crimen del otro hombre dos años antes.

En 2005, tras salir de la cárcel, el criminal contactó con una mujer que ejercía la prostitución. La llevó en coche hasta una carretera cercana a la localidad gallega de Maside. Allí la estranguló y dejó su cuerpo abandonado en una cuneta. Por este crimen recibió una condena de 19 años de cárcel.