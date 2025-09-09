Miguel Salazar Madrid, 09 SEP 2025 - 23:30h.

El asesino confeso de Marta del Castillo es reubicado en la prisión de Archidona: "La conocen como 'la cárcel del palacio'"

"Nuestro trabajo, el periodismo y la investigación da sus frutos", asegura Nacho Abad al avanzar en exclusiva en 'Código 10' que Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, ha sido enviado a la prisión de Archidona (Málaga) tras destapar el mismo programa los privilegios que gozaba en la cárcel de Herrera de la Mancha. Los padres de la víctima, fallecida en 2009, denunciaron los beneficios de los que tenían conocimiento.

Les indignó el tener constancia, por ejemplo, de que Miguel Carcaño tenía un teléfono móvil y un aparato de Wi-Fi, entre otras cosas, con los que su condena parecería alejada a la que uno se puede esperar en un centro penitenciario.

"Su familia entera se entera por este programa y clama al cielo. Acaban de ver pidiendo su traslado en prisión. Lo destapamos y hoy les avanzamos en exclusiva que Miguel ha sido trasladado de prisión gracias a la investigación de 'Código 10'", informa Nacho Abad como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

El futuro de Miguel Carcaño en una nueva cárcel

Como ya relató un excompañero de cárcel de Carcaño a David Casasús, reportero del programa de sucesos de Cuatro, al asesino de la víctima "se le incautó una Tablet, un teclado de ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco". Sin desvelar su identidad, aseguró que todos los presos de Herrera de la Mancha tenían constancia de los privilegios. "Lo sabe toda la cárcel", afirmó.

Además, se supo que Carcaño llegó a "trapichear con Viagra". La misma fuente señaló directamente a una funcionaria de prisión como la persona encargada de haberle dado todos esos favores a Miguel Carcaño. Ahora bien, ¿qué futuro le espera al asesino confeso de Marta del Castillo en la cárcel de Archidona?

Según informaciones que ha podido conocer de primera mano Nacho Abad, la prisión a la que ahora es trasladado Carcaño es conocida como "'la cárcel del palacio'". "Tiene gimnasio y pabellón de futbol sala", comparte.