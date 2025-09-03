Código 10 03 SEP 2025 - 03:25h.

Joaquín Campos desvela en 'Código 10' que la "Interpol finalmente no va a venir"

El crimen de Mati sigue a la orden del día, y es que la Interpol ya ha iniciado una investigación externa en la que se sospecha que otra trabajadora del hotel y policías de Lombok están implicados en el caso. En este contexto, 'Código 10' conecta con Joaquín Campos, periodista que se encuentra en el lugar de los hechos para abordar todas las últimas actuaciones en la investigación del caso.

Sobre las novedades, el periodista detalla que "la autopsia ha quedado preparada para el día de hoy. En teoría se va a pasar el informe definitivo. La novedad esencial es que la Interpol, que se decía que se iba a hacer una investigación paralela de las dudas que iba a haber, que un miembro de la familia de contabilidad que había estado conectada con Mati y la policía".

"El asunto es que parece ser que la Interpol al final no va a venir, es la noticia que tenemos y que combinan a que sea el Juez durante el juicio a que cite a Mala como posible testigo", desvela Joaquín Campos. Por otro lado, el presentador le pregunta por el vídeo en el que sale el pendiente; a lo que le periodista explica que "encontramos este pendiente en una inspección normal de dos personas que estaban buscando datos para informar con la habitación donde había estado Mati abierta de par en par".

El periodista: "La cinta policial que precintaba ese cuarto se hizo un mes y tres semanas después de su desaparición"

Además, Campos asegura que "encontramos un trozo de pulsera y un pendiente que se confirmaba que era de Mati, eso nos puede llevar a pensar que hubo un forcejeo. Se lo explicamos a la policía que encontramos su pendiente y nos dijeron que ya tenían suficientes cosas en el hotel y no le dieron mayor importancia. De hecho, en la cinta policial que precintaba ese cuarto se hizo un mes y tres semanas después de su desaparición. El pendiente se encontraba debajo de la cama, dentro de la habitación del crimen, que luego los presuntos asesinos han confirmado que cuando la estaban robando había un forcejeo y la estrangulan".

Asimismo, Joaquín no ha dudado en añadir más detalles sobre el caso: "Otra cosa que quiero actualizar, no es cierto que estuvo cuatro días en el cuarto, aunque si estuvo un mes y dos semanas en el hotel. Al cuarto día han confesado que entre el olor tan potente, llevaron unos 15 metros hacia dentro de ese cuarto a un patio interior dentro del hotel para que respirara y cuando llegó la policía es cuando deciden llevara fuera del hotel".

Por último, sobre estas últimas declaraciones, el periodista encuentra numerosas incongruencias "para mí esto es imposible porque uno de los detenidos trabajaba de noche, que es el eslabón más bajo, y el otro porque no trabajaba ahí. Además, los empleados tienen acceso a ese cuarto del generador que es donde está el router y en él había sábanas, un pequeño almacén...osea los que realmente tienen acceso ahí son las personas que trabajan de día".