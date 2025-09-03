Código 10 03 SEP 2025 - 02:11h.

José Luis Ábalos responde a 'Código 10' a las nuevas informaciones sobre las carpetas encontradas por la UCO donde clasifica a las mujeres

Claudia Montes, amiga de Ábalos, explica todos los detalles de los sospechosos viajes que hizo el exministro en 2019: "Encuentro contradicciones"

'Código 10' consigue en exclusiva, la reacción del exministro, José Luís Ábalos después de que la UCO encuentre en su ordenador 11 carpetas con cada una de sus 'amigas', fotos y descripción detallada. Además, el orden de cada una de ellas era acorde a su preferencia para los encuentros sexuales.

El exministro de Transportes guardaba en sus dispositivos un total de 11 carpetas con fotografías de las mujeres con las que tenía encuentros íntimos, meticulosamente clasificadas, de acuerdo con las fotografías obtenidas por 'The Objective'. La clasificación del material audiovisual se realizaba colocando una carpeta con el nombre de la mujer con la que había tenido un encuentro.

La respuesta del exministro tras darse a conocer como 'El rey de la noche de Valencia'

En primer lugar, al preguntar sobre la información que ha obtenido la UCO en su ordenador, el que también fuera secretario de Organización del PSOE comenta que "paso de la basura. Paso. Haced lo que queráis. Estáis en vuestro derecho. Pero, desde luego, yo con la basura no voy a colaborar porque solamente se dedican al periodismo de bragueta?", asegura.

Asimismo, José Luis se niega a detallar estas informaciones: "Yo no voy a confirmarte nada de mi intimidad ni de mi vida, ¿Me cuentas las carpetas tuyas o las novias que has tenido? Eso forma parte de la intimidad de cada uno si existe o no existe. Se lo inventan todo. Yo no colaboro con basura, y el que quiera seguir con ella, que siga. Está en su derecho de intoxicarse como le da la gana. Yo paso de rectificar porque no publican nada. Es barra libre. Yo no voy a reconocer nada, en serio, te lo he dicho desde el principio, no voy a participar del periodismo basura".