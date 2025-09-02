Logo de cuatrocuatro
Una exmadame desvela en 'Código 10' que "Ábalos sigue contratando servicios de prostitución en Valencia"

Susana Pastor, exmadame de Valencia
Susana Pastor, exmadame de José Luis Ábalos comparece en el directo de 'Código 10' después de que según 'The Objective' revele que el disco duro que la Guardia Civil incautó en junio, tenga decenas de carpetas con fotografías de mujeres con las que tuvo encuentros íntimos.

