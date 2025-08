La respuesta de José Luis Ábalos a Claudia Montes cuando le comunicó que le iba a llamar como testigo: "Qué he hecho yo para estar en esta película"

Exclusiva | Claudia Montes, al escuchar los audios de Koldo: “Me causa vergüenza. Lo hice por miedo a que me despidiera”

Claudia Montes, también conocida como Miss Asturias en el marco del caso Ábalos, ha hablado en directo con ‘En boca de todos’ y ha negado una información publicada hoy por Ok Diario, en la que se afirma que le debe 8.500 euros a Koldo García. “Es mentira”, ha aseverado.

Ha explicado que sí recibió 1.300 euros prestados de José Luis Ábalos, pero que ya se los devolvió. “Cuando yo voy a Madrid a tener la cena con Ábalos y compañeros nuestros, él no puede acudir y yo le doy el sobre con mi paga extra entera de 1.300 euros a Koldo para que se lo dé a Jose, y me confirma que lo recibió”, ha explicado.

“¿Dónde está el papel de los 8.000 euros? La periodista [que ha publicado la información en Ok Diario] me dice que no tiene pruebas, que es una información de su abogada. ¿Sin una prueba se puede dar esta noticia?”, se ha preguntado.

“Siento que es una manera de intimidarme y de callarme la boca”, ha añadido. Por eso ha decidido tomar cartas en el asunto: “Me voy a personar como acusación particular en el caso Koldo para tener acceso a toda la información y poder defenderme de este señor. (…) Le voy a poner dos querellas: por acoso laboral y sexual y por injurias y calumnias por estos 8.000 euros". Ha asegurado que Ábalos era conocedor y que le va a citar como testigo.

Claudia Montes niega haber tenido relaciones sexuales con Koldo García

Claudia Montes ya contó en ‘En boca de todos’ que Koldo García le habría enviado “audios obscenos” en los que hacía peticiones subidas de tono. “No eran consejos, era lo que pretendía que yo hiciera en la videollamada con él”, dijo.

Este martes ha dado más detalles: “Al principio me trataba de usted, pero fue adquiriendo más confianza, hasta que yo le vi obsesionado por mí y lo sigo viendo, por lo que está haciendo”. Dice que pasados unos meses tras conocerse “empezó a tratarme de tú y a sobrepasarse”, pero que no tuvieron relaciones sexuales. “En la vida tuve contacto físico con él. Le he tenido miedo siempre”, ha aseverado.

Tras salir en el programa hablado de todo lo ocurrido con Koldo, Claudia Montes ha dicho que ha recibido amenazas a través de una cuenta falsa de Instagram y que le han dicho que “un accidente me puede pasar en cualquier momento”.

La respuesta de Ábalos cuando Claudia Montes le comunicó que le iba a llamar como testigo

Claudia Montes le ha contado a David Alemán que hace unas dos semanas habló con José Luis Ábalos y le informó de que se iba a querellar contra Koldo y que le iba a llamar como testigo. “Cuando le dije por whastapp que le iba a citar como testigo me dijo que qué había hecho él para estar en esta película”. El exministro también la dijo que Koldo García estaba enfadado con ella. “Me da a entender que siguen teniendo relación”, finalizó.