La Miss Asturias admite que sentía miedo a ser despedida y que ha recibido varios audios "obscenos" de Koldo García

Claudia Montes, Miss Asturias 2017, anuncia que va a denunciar a Koldo García: "Me dijo que me quería ver en ropa interior"

Compartir







‘En boca de todos’ habla en exclusiva con Claudia Montes, envuelta en la trama de los audios de Koldo. La Miss Asturias ha desvelado que Koldo García le enviaba audios “obscenos” en los que le pedía comportamientos subidos de tono: “No eran consejos, era lo que pretendía que yo hiciera en la videollamada con él”, explicaba.

“No sé si se lo habrá mandado a más mujeres, pero estos audios me los ha mandado a mí”, afirmaba Claudia Montes al escuchar las declaraciones de Koldo en los audios filtrados.

PUEDE INTERESARTE Asaltan la casa de José Luis Ábalos en Madrid: las imágenes de cómo ha quedado la vivienda tras el robo

“He sentido vergüenza. Él me pedía muchas cosas obscenas”, relataba con tristeza la Miss. Además, Claudia Montes se ha derrumbado al explicar que accedió a las peticiones de Koldo por “miedo” a ser despedida: “Cuando me negué de seguir con esto, me despidieron”.

Claudia Montes ha contado que "le daba largas" para evitar enfrentarse a él y a las llamadas que Koldo le hacía con fines "personales y obscenos": "Me solía hacer más de 20 videollamadas al día. Yo he llegado a decir que mi madre estaba mala para no cogerle el teléfono", admitía.

Las medias legales que va a tomar en el 'Caso Koldo'

Además, Claudia ha contado que se va a personar como acusación particular en el 'Caso Koldo': "Quiero conocer todo lo que tiene grabado de mi", explicaba. "Ellos van a recibir dos querellas mías por acoso laboral y sexual y otra por injurias y calumnias", contaba en exclusiva en 'En boca de todos' la Miss Asturias 2017 al hablar en el programa de todo lo que esta sufriendo en estos momentos.

Asimismo, ha admitido que la demanda de Koldo "le está costando más" porque quiere que todo salga bien, pero que ya ha interpuesto una demanda a Anaís, la chica a la que se le sorprendió intentando sacar de la casa de Ábalos un disco duro durante el registro de la vivienda, que le grabó una conversación privada sin su consentimiento.