La amiga del exministro detalla en 'En boca de todos' los motivos por los que va a denunciar al exasesor de Ábalos, Koldo García

Miss Asturias, la amiga de José Luis Ábalos, revela lo que pensaba Koldo García de Pedro Sánchez: "Decía que era un mindundi”

Compartir







Claudia Montes, quien fue Miss Asturias 2017, se sentó hace una semana en 'En boca de todos' y tras comprobar unas declaraciones de Ábalos y todo el acoso mediático que sufre se derrumbó en directo tras unas palabras de apoyo de Sonia Ferrer. Sin embargo, este jueves y bastante más serena, anunciaba medidas legales contra Koldo tras saber que ha pedido su móvil para defenderse de ella e intentar demostrar que miente.

En unas declaraciones pasadas de Miss Asturias 2017, confesaba que no era como Jésica y acudía a trabajar a LogiRAIL, siempre en contacto con Koldo García, que según ella, se excedía con ella: "Durante el día me llegaba a hacer entre 10 y 20 videollamadas". Tanto es así, que en un mensaje de Claudia a Ábalos, le comentaba: "El tiempo que estuvo hablando conmigo te estuvo ocultado que me pedía cosas obscenas".

El exasesor de Ábalos niega a Miss Asturias y pide a la UCO su móvil para desmostrarlo

Tras estas declaraciones de Claudia Montes, Koldo García ha pedido su móvil a la UCO para defenderse y demostrar que todo lo que cuenta no es verdad y la existencia de una deuda impagada por parte de la Miss al exasesor de Ábalos.

En referencia a este nuevo movimiento de Koldo, Claudia Montes solo ha pedido a la UCO que guarden bien todos los archivos: "Que se queden con las conversaciones y hagan pantallazos de todas las videollamadas que me hacía". Además, señalaba, que el único objetivo que busca es ejercer el poder que tiene para intimidarla y que no hable.

Miss Asturias 2017 confiesa que va a denunciar a Koldo García

A continuación, Claudia Montes más segura que nunca anunciaba, que va a interponer una denuncia contra Koldo García: "Ahora si que le voy a denunciar por acoso y por injurias y calumnias". Sobre este acoso recalcaba, que como su jefe, ejercía un poder muy grande sobre su persona.

Para finalizar, sobre lo más grave que le ha dicho Koldo durante el tiempo que tuvo contacto con él, señalaba: "Me dijo que me quería ver en ropa interior".