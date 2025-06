Claudia Montes, Miss Asturias 2017, concede una entrevista a 'Okdiario' y cuenta lo que pensaba la mano derecha de Ábalos sobre el presidente

Esteban Urreiztieta, sobre el informe de la UCO que vuelve a señalar a Ábalos: "La trama pagó un piso en Madrid a su novia"

Claudia Montes, 'Miss Asturias 2017', salió a la luz después de conocerse que José Luis Ábalos era su amigo y un informe de la UCO reveló pagos de 1.300 euros del exministro a la Miss, que a su vez fue colocada en LogiRAIL gracias a Koldo García, la mano derecha de Ábalos.

‘Okdiario’ ha podido habla en exclusiva con Miss Asturias, en una entrevista en la que por primera vez la amiga de José Luis Ábalos habla del exministro y de sus conversaciones con Koldo García sobre Pedro Sánchez.

La Miss ha comentado que su trabajo en LogiRAIL fue un infierno: "Era estar disponible las 24 horas", apuntaba. Así mismo, confiesa que vio cosas raras: "Se presentaban tres empresas de licitación para reformar los trenes, pero si al gerente le daba la gana de que fuera una, pues era esa".

Otro de los puntos fuertes de la entrevista de Miss Asturias en ‘Okdiario’ es su declaración sobre el cobro de comisiones, de su advertencia y de la falta de interés “alerté de la corrupción en LogiRail y me dijeron que ‘esto llevaba toda la vida pasando”.

Lo que opinaba Koldo García del presidente del Gobierno

"Decía que Pedro Sánchez era un mindundi, me tuve que aprender esa palabra porque es muy típica en Madrid. Yo no entiendo por qué hay gente que se asombra, incluso gente dentro de mi partido, porque esto es un secreto a voces”, aseguraba Miss Asturias, sobre sus charlas con Koldo García.

Por otro lado, al parecer Claudia no era como Jésica y acudía a trabajar a LogiRAIL, siempre en contacto con Koldo García, que según ella, se excedía con ella: "Durante el día me llegaba a hacer entre 10 y 20 videollamadas". Tanto es así, que en un mensaje de Claudia a Ábalos, le comentaba: "El tiempo que estuvo hablando conmigo te estuvo ocultado que me pedía cosas obscenas".