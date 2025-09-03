Código 10 03 SEP 2025 - 01:27h.

Claudia Montes, sobre el exministro: "Nunca me ha amenazado, pero me recomendó que no hablara en varias ocasiones"

Claudia Montes, amiga de José Luis Ábalos, comparece en 'Código 10' tras salir a la luz que, de agosto a octubre de 2019, el exministro viaja a México, Rusia, Marruecos, Canadá y Emiratos Árabes.

Algunos de estos viajes eran oficiales, sin embargo, otros de ellos no se reflejan con esta condición; por ello, David Alemán no duda en preguntar en primer lugar a la amiga de Ábalos si a ella le contaba el motivo de estos viajes; a lo que ella responde que "me decía donde iba, pero no el motivo", asegura. Sobre su relación con el exministro, Montes asegura que "hubo una amistad muy buena, hablábamos de política y teníamos conversaciones a diario por lo que no me ha dado tiempo a revisar todo, pero lo miraré y seguramente veré más países en los que ha estado para entregárselo a la Policía y al juez que lleva el caso".

Claudia Montes, amiga del exministro: "Recibí la amenaza por Instagram, desde una cuenta falsa después de entrar 'En boca de todos"

Por otro lado, la amiga de Ábalos asegura que "siempre viajaba con Koldo y es muy curioso porque si recordáis el retiro que hizo el Presidente con los ministros, pues él tenía programado un viaje a Dubái con la mujer y Koldo, pero como no pudo ir, se fue la mujer con Koldo. Aquí encuentro una contradicción, yo creo en el 'hermana si te creo', pero me hace dudar el hecho de que diga que todo lo pagaba él , pero luego dice que no...entonces, en Dubái ¿Quién pagó?".

Claudia Montes asegura además, haber tenido miedo porque "tuve amenazas que si seguía hablando, me podía pasar un accidente, entonces al escucharla decir lo del accidente me ha respigado por dentro y me ha hecho darme cuenta que esto es más serio de lo que pueda pasar cualquiera. Esta amenaza fue por Instagram, desde una cuenta falsa y justo después de entrar 'En boca de todos'".

Por último, la amiga del exministro confiesa que cree que "la amenaza viene por alguien cercano a Ábalos; él nunca me ha amenazado, pero sí que me ha dicho que no hablara en muchas ocasiones. Me ha recomendado que no hablara porque siempre me podrían liar algo y que no me podía fiar de vosotros".