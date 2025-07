Código 10 09 JUL 2025 - 00:16h.

Compartir







Claudia Montes, una de las mujeres salpicadas en la presunta trama corrupta y una de las más perseguidas por los medios, llevaba al plató de ‘Código 10’ nuevas conversaciones y mensajes que mantienen a José Luis Ábalos en el centro del escándalo.

La conocida por ser Miss Asturias 2017 y exmilitante del PSOE hablaba sobre cómo ve a Ábalos: “Está completamente solo y le veo deprimido. Se siente abandonado por el partido y se siente defraudado por Pedro Sánchez y sus compañeros. Él está muy hundido”.

En estos audios inéditos que se han mostrado en exclusiva en 'Código 10' de las conversaciones de Claudia Montes y José Luis Ábalos, el exministro de transportes entonaba cómo sus compañeros le abandonaron, el papel de Koldo y por qué Santos Cerdán está en prisión.

"¿Tú no has visto a María Jesús Montero decir de Santos Cerdán, que hace dos semanas estaba ahí de jefe, que ese señor no tiene nada que ver con el PSOE. Que a mí me quedaban unos cuantos amigos de toda la vida y me han abandonado a raíz de esto último, que la gente huye", se podía escuchar de boca de Ábalos

Como también decía unas palabras sobre Koldo: "Era mi asistente, la mano derecha eran otros. Los que hacían el trabajo de verdad eran otros".

“¿Sabes cuál es el problema para mí? Tengo un toro brutal que va a por mí y todas estas moscar me impiden centrarse en el toro ¿Sabes cuáles son los cargos que hay sobre mí? Que metí a Jesica a trabajar, un piso que no pude alquilar porque estaba ya alquilado, un chalet que yo pagué y me desahuciaron cuando dejé de pagar. Esos son los cargos, son tan graves como eso", se desahogaba el exministro de transportes con Claudia.

Y añadía: "Luego está aparte esto que se ha abierto ahora con Cerdán, que es la obra pública, en lo que yo no aparezco para nada. Pero por esas cuatro mierd* estoy en el Tribunal Supremo. Qué cosas tan graves, ¿eh? Como son gilip* y lo van a tener muy difícil, ahora de lo que se trata es de hundirme la reputación".