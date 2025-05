Miguel Salazar Madrid, 28 MAY 2025 - 00:27h.

Un excompañero del asesino confirma que Carcaño habría tenido "durante un año y medio" un teléfono, una tablet y otros objetos

Los padres de Marta del Castillo piden abrir una investigación tras salir a la luz los presuntos privilegios de Miguel Carcaño en prisión

Un excompañero de prisión de Miguel Carcaño ha desvelado en exclusiva en 'Código 10' los presuntos tratos de favor del asesino de Marta del Castillo mientras cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Según desvela, se le habría incautado hace un mes y medio una serie de dispositivos que habría disfrutado en prisión durante más de un año.

Los presuntos tratos de favor a Miguel Carcaño en prisión

"Le han cogido una tablet, un teclado del ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive, 110 paquetes de tabaco allí de estar trapicheando", asegura. El entrevistado, que no ha querido desvelar su identidad, revela que los demás excompañeros de prisión tenían constancia de ello. "Lo sabe toda la cárcel", dice.

"Él juega mucho al póker, pero todo el tabaco, yo sé que no es del póker. Él está siempre con el tema del juego y yo sé que él trapicheaba con Viagra", detalla. Tras detectar el personal que trabaja en la cárcel que Miguel Carcaño disponía de todo esto, sale a la luz que el asesino tendría otro importante objeto: su móvil. "A los díaz hacen un cacheo en panadería y le encuentran un teléfono móvil también", agrega el excompañero de celda.

Ahora bien, ¿quién sería la persona que le pasaría todos estos dispositivos? El antiguo compañero de Carcaño señala directamente a una funcionaria de prisión. "Las paquetillas, supongo que mientras no le hagan un cacheo, claramente no se las pillan. O en varios 'chabolos' (celdas) repartidas. Cuando le cogieron eso en su celda se enteraron que había sido una funcionaria la que le había pasado todo eso", asegura al programa presentado por Nacho Abad y David Aleman.

El entrevistado explica que "no es normal" que un preso reciba todos estos presuntos privilegios. "Allí te sometes a cacheos cuando pasan los familiares, cuando sales. Y no, no es normal todo eso. Todo eso no lo puede pasar una persona", añade. La incautación de los dispositivos que habría tenido Miguel Carcaño tiene lugar "hace un mes y medio". "Ha estado más o menos un mes en un módulo de aislamiento", detalla la misma fuente. Los padres de Marta del Castillo, por su parte, han pedido abrir una investigación para esclarecer los presuntos tratos de favor que habría recibido el asesino confeso de su hija.

La funcionaria que presuntamente le facilitó la entrada de los objetos habría tenido además un papel clave vigilar que al asesino de Marta del Castillo no se los incautasen, tal y como desvela su excompañero de celda. "Te hacen registros aleatoriamente y no creo que lo tuviera siempre en el mismo sitio. Seguramente que esa funcionaria mismamente le avisaba de todo lo que iba a pasar", apunta. "Cuando salga eso, a lo mejor más gente quiere hablar y decir toda la verdad", concluye.