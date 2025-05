Miguel Salazar Madrid, 21 MAY 2025 - 02:57h.

Su relato: "Me ofrecen una droga líquida y me despierto en el borde de la cama sin las mallas"

Noelia reconoce haber sido víctima de las agresiones sexuales de 'Los Petazetaz'

La brutal revelación de Aris, la testigo protegida del caso Torbe: "Una persona me ha reconocido que me violó conscientemente"

Compartir







Noelia ratificó hace dos semanas ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra el dúo de tiktokers 'Los Petazetaz' por agresión sexual. El caso por el que están siendo investigados los jóvenes Iván y Hernán salió a la luz a comienzos del 2024, cuando se descubrió que aprovechaban su fama en redes sociales para, presuntamente, captar la atención de menores de edad a las que luego habrían agredido.

"Llegó a la penetración"

La denunciante del dúo de influencers se ha sentado en 'Código 10' para compartir un duro testimonio. Explica que su intención con su relato es "buscar justicia" y ayudar a posibles víctimas de las supuestas agresiones sexuales que habrían cometido.

"Mientras yo estaba inconsciente, aprovecha para agredirme sexualmente. Llegó a la penetración", explica en directo en base a las fuentes que le contaron lo que sucedió durante una noche de verano. Aquél día Noelia fue a casa de las personas que pensaba que eran sus amigos. En la vivienda, situada en el barrio madrileño de Vallecas, quedó totalmente inhibida al estar bajo los efectos de ghb - más conocido como éxtasis-.

El testimonio de Noelia

"Un amigo mío decide contármelo para que yo también pueda denunciar", comenta. De aquella noche recuerda poco. Noelia solamente sabe cómo fue su despertar. "Me levanté mareada, aturdida", dice. En un primer momento tenía sospechas de que había sido víctima de una agresión sexual. "La voz de alarma sale en mi cabeza, pero siendo dos personas de tu confianza buscas alguna excusa", agrega.

De alguna forma, Noelia buscaba una escapatoria en su mente y prefería no darle vueltas a la posibilidad de una agresión. "Me ofrecen una droga líquida y me despierto en el borde de la cama sin las mallas", explica.

La mayoría de las víctimas de 'Los Petazetaz' tendrían entre 14 y 16 años. El pasado 24 de enero de 2024 fueron detenidos en Madrid, siendo investigados por varios delitos. Por un lado, a Hernán, dde 35 años, se le acusa de dos delitos de agresión sexual, un delito de violación, exhibicionismo, pornografía infantil y cinco delitos contra la salud pública. Y a Iván, de 22 años, se le investiga por un delito de agresión sexual. El joven tiene además antedentes contra la salud pública.