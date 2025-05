Miguel Salazar Madrid, 28 MAY 2025 - 02:55h.

Antonio, padre de Marta del Castillo, sobre los presuntos privilegios de Carcaño: "Es vejación de funciones"

Los padres de Marta del Castillo piden abrir una investigación tras salir a la luz los presuntos privilegios de Miguel Carcaño en prisión

Antonio del Castillo y Eva Casanueva, padres de Marta del Castillo, se han pronunciado en 'Código 10' sobre los presuntos tratos de favor que estaría recibiendo en prisión Miguel Carcaño, el asesino confeso de su hija. "Esto de vergüenza", dice su progenitor.

"¿No hay nadie por encima de los funcionarios que los cacheen? No me lo creo", se cuestiona del Castillo. Según el relato de un excompañero de celda de Carcaño, una funcionaria de prisión le habría facilitado durante más de un año un teléfono móvil, un aparato de Wi-Fi, una tablet y hasta viagra, entre otras cosas. De ahí la indignación del padre de la víctima, que reconoce junto a su mujer no estar preparado para la salida de prisión del asesino, prevista para 2030.

"Cualquier persona tiene que ser cacheado, el funcionario también"

"Esto es una vejación de funciones de libro", dice el padre de la joven asesinada en 2009. Al parecer, Miguel Carcaño habría mantenido una relación "especial" con la funcionaria de prisión que le facilitaría los dispositivos. Su caso recuerda al de Ana Julia Quezada, quien también habría tenido beneficios en prisión a cambio de relaciones sexuales con otros empleados de la cárcel de Brieva (Ávila).

"Cualquier persona tiene que ser cacheado, el funcionario también", denuncia Antonio del Castillo. El entrevistado cree además que existe "connivencia" y "corrupción" entre los trabajadores del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, donde cumple condena Miguel Carcaño después de confesar que mató a Marta del Castillo -llegó a dar hasta 7 versiones de los hechos-. "Creo que hay un delito de cohecho", agrega el padre de la víctima.

Eva Casanueva, por su parte, lanzaba un claro mensaje. "Yo lo que digo es que tenían que cambiarlo de cárcel", dice. "Está institucionalizado", apostillaba su marido. Ante las palabras de los padres de Marta del Castillo, Nacho Abad se interesaba por saber dónde les gustaría que sea privado de libertad el asesino de su hija. "A El Puerto de Santa María y a la funcionaria a Galicia, a mi gusto", dice.

El periodista les desvela que Instituciones Penitenciarias valoraron ya esa opción, aunque finalmente la desestimaron. "Que siga viviendo como el rey de la jungla", comparte Eva Casanueva. "Sabrá demasiadas cosas [Instituciones Penitenciarias] de lo que hay en la cárcel", opina por otro lado Antonio del Castillo.

Nacho Abad ha querido lanzar un claro mensaje al organismo dependiente del Ministerio del Interior tras los últimos escándalos de Miguel Carcaño y Ana Julia Quezada. "Nos merecemos una explicación como sociedad", compartía en directo.