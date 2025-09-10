Miguel Salazar Madrid, 10 SEP 2025 - 02:00h.

La madre de la niña agredida supuestamente por un menor en el barrio madrileño de Hortaleza habla por primera vez en 'Código 10'

La madre de la niña que fue presuntamente agredida sexualmente a manos de un menor de 17 años del centro de acogida de Hortaleza, en Madrid, ha ofrecido por primera vez su testimonio en televisión. Lo ha hecho en 'Código 10'. "El dolor que yo estoy pasando y que mi hija está pasando no tiene precio", confiesa.

"Le hizo el 'mataleón' para asfixiarla"

Sin desvelar su identidad, la mujer habla con todo detalle de lo que ocurrió aquél 31 de agosto. "Estaba con una amiga y con un amigo y pasó ese señor, este individuo, y ya cogió el chico y se la llevó detrás de un arbusto", comienza diciendo. La madre asegura que el autor de la presunta agresión "la cogió del cuello" y le hizo "el 'mataleón'" para asfixiarla". Su idea era, según el testimonio de la mujer, "dejar inconsciente" a la niña de 14 años y así "hacerle lo que él quisiera".

"Se tumbó encima e intentó abusar de ella bajándole los pantalones y ahogándola, la niña está viva de milagro", comparte como podemos ver en el vídeo que acompaña a la noticia. La madre asegura que su hija "se defendió". "Llegó a morderle el labio y no llegó a la penetración", puntualiza. Tal y como explica el abogado de la menor agredida, Alfonso Arrién, lo que sucede en este caso es un "intento de violación", ya que la agresión con penetración está siendo interrumpida justo cuando aparece la policía.

Fue la abuela de la menor de 14 años la que estuvo intentando dar con su nieta aquella tarde. Escuchaba los gritos de la niña, al igual que una vecina, que fue la que dio la voz de alarma de lo que estaba sucediendo en las proximidades del Centro de Acogida de Hortaleza. Inmediatamente, es socorrida.

El menor es arrestado también al momento y asegura que el suceso fue una "relación sexual consentidad". "¿Consentido va a ser? ¿Que la intente ahogar? ¿Que le bajen los pantalones? Mi niña es virgen, eh", señala su madre.

La entrevistada exige que se haga justicia. "Este individuo ya venía con antecedentes de agresión sexual o violación. Le cambiaron de centro y le trajeron aquí. ¿Qué hacía este personaje rondando por ahí?", aclara. " Yo quiero que este hombre cumpla, cumpla lo que tenga que cumplir que esté en prisión, y luego expulsión que no le expulsen, que no le expulsen para que luego vuelva", solicita. Hasta el momento, el individuo ha sido internado en un régimen cerrado por petición de un juez.