La madre de Marta del Castillo, indignada por los lujos de la nueva cárcel donde está Miguel Carcaño: "Tiene hasta piscina climatizada"
La madre de Marta del Castillo denuncia en 'Código 10' los acondicionamientos de la nueva cárcel donde cumple condena Miguel Carcaño
Exclusiva | Miguel Carcaño, trasladado a otra prisión tras destapar 'Código 10' el escándalo de privilegios: "El periodismo da sus frutos"
Instituciones Penitenciarias ha acordado trasladar a Miguel Carcaño de la prisión de Herrera de la Mancha donde cumplía condena por el asesinato de Marta del Castillo en 2009. Así lo ha informado en exclusiva Nacho Abad en 'Código 10', donde aplaudía el ruido hecho por los padres de la sevillana al conseguir por fin el cometido por el que llevaban luchando años. Hace tan solo 4 meses que salieron a la luz los privilegios que disfrutaba Carcaño en la cárcel: tenía acceso a varios dispositivos electrónicos y llegó a conseguir 110 paquetillas de tabaco, según relató al mismo espacio de Cuatro un excompañero de celda.
"Parece que le han dado un premio"
Ahora, Eva Casanueva, la madre de la víctima, se ha mostrado "contenta" por el traslado de prisión, pero también un tanto disconforme. "Él se había acomodado mucho en la cárcel de Herrera de la Mancha y por eso disfrutaba de los privilegios que estaba disfrutando", comienza diciendo como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Por otro lado no estoy tan contenta porque me he informado un poquito de a la prisión donde lo han mandado y bueno... parece más que un castigo parece que es un premio el que le han dado", comparte.
Nacho Abad, en base a las informaciones que le han trasladado, asegura en directo que la prisión de Archidona es conocida como "'la cárcel del palacio'". "Según lo que he mirado por Internet tiene piscina climatizada. ¿No creo que eso sea un requisito indispensable para estar en una cárcel no?", se cuestiona Eva Casanueva. Además, Abad apostilla que tiene "un pabellón de fútbol sala que no tienen ni los equipos de primera división".
"Es lo que alucino, no entiendo si una persona que ha aprovechado una serie de privilegios lo van a llevar a una cárcel mejor... no sé qué es lo que estamos aprendiendo con este sistema", denuncia la madre de Marta del Castillo.