Miguel Salazar Madrid, 17 SEP 2025 - 00:52h.

En las imágenes aparecen también rostros socialistas como los de María Jesús Montero o Félix Bolaños

El 8 de diciembre de 2019 Carolina Perles, expareja del exminsitro de Transportes José Luis Ábalos, le organizó una fiesta sorpresa a su entonces marido. Fue Koldo García, su exasesor, el que le recomendó que la hiciera en el restaurante de Víctor de Aldama, un empresario que habría sido el nexo conector entre las empresas investigadas por la trama de corrupción donde estaría involucrado Ábalos.

Como vemos, los tres protagonistas de la presunta organización corrupta estaban perfectamente aliados, incluso para organizar un cumpleaños. A la celebración también acudieron María Jesús Montero, Begoña Gómez o Fernando Grande-Marlaska. Lo hemos podido comprobar en las nuevas imágenes a las que ha tenido acceso 'Código 10' y que ha aportado ahora Carolina Perles, cuyo testimonio está poniendo en jaque las versiones del exministro y del propio presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez aseguró que no conocía de absolutamente nada a Víctor de Aldama. "Menuda inventada", dijo a los medios. También María Jesús Montero, ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, compartió que en ningún momento había coincidido con él en ninguna reunión presencial ni online. "No lo conozco", señalaba. Por su parte, Marlaska contó en noviembre del 2024 que nunca lo había visto. "No creo que hayamos cruzado ni la mirada", apostilló.

La exmujer de Ábalos desmonta a Pedro Sánchez

Ahora, la exmujer de Ábalos ha compartido unas fotografías que desmontan las versiones de los ministros y líder del Ejecutivo sobre la relación con Aldama. En una imagen puede verse a Pedro Sánvhez en el lado izquierdo conversando con otro individuo. Más al fondo, podemos comprobar cómo Víctor de Aldama es captado en la parte de atrás.

Las imágenes son tomadas un mes después de que se celebrasen en España las elecciones generales que le dieron la segunda llave de la Moncloa al digirente socialista. Además, se hicieron varios meses después de la mítica fotografía de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama en un mitin.