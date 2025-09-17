Miguel Salazar Madrid, 17 SEP 2025 - 00:20h.

El presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, Ángel Mas, ha relatado en 'Código 10' cómo intentó apoyar a los ciclistas israelíes en La Vuelta, donde se congregaron según las cifras oficiales unos 100.000 manifestantes para protestar por la invasión en Gaza. "Tenemos derecho a apoyar al equipo que nos dé la gana", lanza.

Mas asegura que la declaración previa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la manifestación propalestina, fue una "legitimación de la coacción violenta". El líder de la organización española más influeyente en la promoción de las relaciones España-Israel en nuestro país cuenta que fue a animar "a unos amigos" con banderas de ambos países.

Según explica, la policía les indicó un lugar en el que debían situarse. "Inmediatamente después se concentro un grupo extremadamente violento que nos amenazaba, nos coaccionaba", agrega. La policía, puntualiza, "se interpuso" y cuando la situación "fue poniéndose más caliente" les recomendaron trasladarse a otro sitio. "Le pregunté al mando policial si iban a quitarlos de allí y nos dijeron que ellos no tenían esas instrucciones", añade.

Nacho Abad: "No voy a permitir que habléis"

Tras el testimonio de Mas, han saltado chispas en el programa de Cuatro cuando Marta Carmona, de Más Madrid, le acusaba de formar parte de una organización "sionista". "Califica de violencia una manifestación que dice basta ya lo que esta haciendo Israel. Tienen una vara de medir bastante espectacular", lamenta. "Basta ya de blanquear las acciones de Israel y basta ya de masacar a la población civil palestina", compartía.

Ángel Mas, por su parte, decía que fue la "policía" la que les dijo que existían personas "muy exaltadas" en la manifestación. "Si 100.000 personas le hubieran querido lincharle lo hubieran hehco. No diga barbaridades", le trasladaba Zaida Cantera como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Nacho Abad, en mitad del momento, era tajante. "No voy a permitir que habléis", solicitaba.