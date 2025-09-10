Miguel Salazar Madrid, 10 SEP 2025 - 02:51h.

Oussama El Rumani llegó con 16 años a España. Creció en un centro de acogida de menores tras aterrizar indocumentado. "No vengo sin papeles porque quiero es porque no me lo he pensado ni nadie me lo ha dicho", aclara cuando es preguntado por los trámites que tuvo que hacer para ser ciudadano de pleno derecho.

Cuatro mil euros para llegar a España

Su objetivo era buscar "un futuro mejor" en España, ya que en Marruecos, su país natal, pensaba que no lo iba a conseguir. "Pagué como 4.000 euros con los ahorros que tenía trabajando en campos desde pequeño", le cuenta a Nacho Abad en 'Código 10'. Este exmenor tutelado habla de cómo vivió él su etapa en un centro de acogida.

La cuestión migratoria está en el debate político después de que se hayan presentado quejas de algunos centros y Comunidades Autónomas que aseguran que no tienen capacidad para acoger a más menores. Además, en el barrio madrileño de Hortaleza varios vecinos denunciaron las tensiones continuas con menores que viven en el centro de acogida. Uo de ellos agredió presuntamente a una niña de 14 años el pasado 30 de agosto. En el programa de Cuatro hemos podido obtener por primera vez el desgarrador testimonio de su madre, que relata cómo se produjo el fatídico episodio.

El Rumani tiene clara cuál es su respuesta cuando es preguntado por si existe o no inseguridad en los centros de acogida. "Había chavales de todo, gente que se portaba bien y mal. De ahí fueron cogiendo los chavales que se portaban bien los llevaban a centros de acogida y los que agredían a las educadoras o algo iban directamente a centros cerrados" explica.

En estos momentos se está investigando si el menor del centro que agredió supuestamente a la niña de 14 años es mayor de edad. De ahí que Abad se interese por si existen casos en los que ocurra esta circunstancia que aún no se ha confirmado en el caso de la presunta agresión de Hortaleza. "Vienes aquí sin documentación pero cuando te hacen los papeles de aquí, tienes que traer tus documentos de origen sí o sí para tenerlos y ahí sale la edad de origen", contesta Oussama El Rumani.