Miguel Salazar Madrid, 15 SEP 2025 - 18:42h.

Cuando Paula Fraga cargaba contra Belarra por sus "incoherencias", esta le ha lanzado una pregunta que ha provocado un cisma: "¿Las mujeres trans son mujeres, Paula?

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Paula Fraga, abogada penalista y colaboradora de 'Todo es mentira', han vivido un tenso cara a cara en el programa de Cuatro a raíz de la denuncia de la política a favor de la paz en Gaza. Belarra había cargado contra Pedro Sánchez por ser "cómplice" del "genocidio" en la Franja, y, tras ello, Fraga no ha dudado en afearle unas "incoherencias" con las que a su parecer "instrumentaliza" las "causas sociales".

"Se llena la boca de este tema pero cuando fue ministra... ¿Por qué no salió del gobierno cuando se estaban vendiendo armas a Israel?", le cuestionaba Paula Fraga. "Me echaron del gobierno, me dieron una patada en el culo por hacer lo que íbamos a hacer", le contestaba la otra. La abogada penalista le preguntaba además si era "capaz" de condenar el "exterminio de los cristianos" en lugares como Eritrea. "Llevan tomando el pelo a la izquierda crítica todo este tiempo", aseguraba Paula Fraga.

Risto Mejide paraliza el cara a cara

Belarra ha sido tajante y le ha recordado a la colaboradora del programa que Pedro Sánchez les "echó" de la coalición de Gobierno. "Irene Montero es la mejor ministra de Igualdad por llevar derechos feministas más lejos que nunca", apuntaba la secretaria general de Podemos. A continuación Belarra no dudaba en lanzarle una pregunta con la que han saltado chispas entre una y otra. "Tengo una pregunta. ¿Una mujer trans es una mujer?", le lanzaba.

Paula Fraga respondía con un "no" contundente. Inmediatamente, la entrevistada acusaba a la otra de dar un "discurso de odio" y de "transfobia". Se dirigía a Risto Mejide con una petición expresa. "No deberías darle espacio porque es un delito de odio", le pedía.

Según Ione Belarra, las palabras de Fraga no suponían una opinión, sino "un delito de odio". "Irene y tú representáis lo peor y sois el destrozo del feminismo", le afeaba la otra. Tras la alusión directa de Belarra al presentador, Mejide ha decidido intervenir en el cara a cara. "Nosotros no vamos a cancelar a nadie en este programa. No vamos a respaldar los discursos de odio", aseguraba.