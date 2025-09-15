Miguel Barroso 15 SEP 2025 - 13:53h.

La secretaria general de Podemos e Irene Montero encabezaron las protestas propalestinas en la etapa final de la Vuelta en Madrid

Ione Belarra, sobre los casos de corrupción del PSOE y el desconocimiento de Pedro Sánchez: "Es muy difícil pensar que no sabía nada"

Compartir







La organización de La Vuelta ciclista a España 2025 tuvo que cancelar su última etapa en Madrid debido a las grandes protestas propalestinas durante todo el recorrido que ponían en peligro la integridad y seguridad de los deportistas. Dentro de la política, muchas son las voces que se han pronunciado al respecto, mientras el Gobierno y el presidente ha apoyado estas manifestaciones, Martínez-Almeida ha criticado el boicot a la famosa carrera ciclista y Aznar ha calificado a Sánchez de "animador de la kale borroka".

'En boca de todos' habla en directo con Ione Belarra que participó en estas protestas que suspendieron la Vuelta: "Ha sido una victoria histórica de la movilización social, una victoria histórica de un pueblo digno que se levanta ante la opresión y que se levanta contra el horror que estamos viendo televisado en nuestros móviles del intento de exterminio por parte de Israel a todo un pueblo".

Además, frente a las palabras del alcalde de Madrid que indicaba que el dispositivo policial en la que fueron heridos 22 agentes fue insuficiente, la secretaria general de Podemos piensa todo lo contrario: "Vimos un operativo policial desproporcionado, vi gas pimienta rociado contra manifestantes pacíficos y golpes a gente mayor".

Ione Belarra, muy crítica con el Gobierno: "Fue un dispositivo incoherente con las palabras de Sánchez"

Ione Belarra también aprovechaba su conexión con el programa para realizar una crítica directa al Gobierno: "Yo creo que fue un dispositivo incoherente con las palabras de Pedro Sánchez de primera hora de la mañana. Si los admira, por qué mandó a los agentes a dar porrazos".

Por otro lado, la secretaria de Podemos aseguraba, que toda esta movilización y protestas se habrían evitado si el Gobierno hubiera actuado: "Tenía que haber roto con todas las relaciones con los genocidas: relaciones económicas, militares y también las culturales y deportivas que le sirve a Israel para hacer un lavado de imagen a nivel internacional".