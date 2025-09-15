Miguel Barroso 15 SEP 2025 - 12:29h.

¿Un trabajo de alto riesgo? una educadora social, inconsciente tras sufrir la técnica del 'mataleón' por parte de un menor

La madre de un menor que vivía con la educadora social asesinada en Badajoz: ''Lo tenían planeado, no eran trigo limpio''

Compartir







Una trabajadora social ha sido agredida brutalmente en un centro de menores de Huelva mientras trabajaba sola por la noche. Un equipo del programa consigue hablar con dos compañeras de la educadora, que nos cuenta todos los detalles del ataque que sufrió por parte de varios menores tutelados y además, denuncian la inseguridad con la que trabajan día a día.

Lydia y Rocío, compañeras de la educadora agredida, comenzaban señalando el delicado estado de salud en el que se encuentra su compañera tras llevarse el susto de su vida: "Está muy dolorida y bien para lo que podría haber pasado, por lo menos puede decir que sigue viva".

Los detalles del ataque violento de este menor a la educadora social

Durante la entrevista, una de las compañeras de la víctima, explicaba cómo sucedió todo: "Ella estaba en el turno de noche, escuchó ruido en unas de las habitaciones, se acercó para saber qué pasaba, el niño le dijo que estaba nervioso y ella se ofreció a hacerle una tila. Este menor se acerca a ella, hace que la abraza, ella le pide que la deje y le hace el 'mataleón' y cae desmayada".

Sin embargo, la agresión no termina ahí, una vez que esta trabajadora social se despierta y se da cuenta de lo ocurrido, comienza a gritar y este menor vuelve a atacarla: "La agarra del cuello, ella se retuerce mientras sigue gritando pidiendo ayuda y el chico con otros dos consiguen quitarle las llaves para coger sus móviles y se van", relataba Rocío, compañera de la víctima.

Esta misma educadora social y amiga de la agredida, aprovechaba su conexión con el programa para denunciar que no tienen seguridad: "Nosotras estamos en turnos de dos por el día, pero en el turno de noche solo hay una persona y no tenemos ningún protocolo de actuación para acogernos en caso de peligro".