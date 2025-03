Por otro lado, revela que otros chicos intentaron acuchillar a la educadora social en otro momento: ''Se fue a por un cuchillo y se fue a por Belén y mi hijo se echó encima del chico y consiguió quitarle el cuchillo, consiguió retenerlo'', y se pronuncia sobre el comportamiento de los menores implicados: ''No eran trigo limpio, no eran buenos y no tenían buenas intenciones. Siempre estaban con 'me quiero cargar a...', 'vamos a intentar hacer algo para quitarnos a Belén de en medio', creo que lo tenían planeado, premeditado y a sangre fría, porque hay que tener mucha sangre fría. Ella no podía defenderse, porque no tienen derecho a defenderse de las agresiones que los menores les provoquen''.