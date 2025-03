El duro testimonio de una mujer desahuciada por las deudas de su maltratador: ''Me han dejado con lo puesto''

El pasado lunes, la afectada fue desahuciada, pero confiesa que casi no vive para contarlo porque ''tomó muchas pastillas'': ''Me encontraron en el sofá, ya no sé más hasta que salí del hospital que estuve al menos 26 horas. Me han dejado con lo puesto, mi hija y mis nietos pudieron sacar algunas cosas, pero yo me he tenido que comprar un pijama y prendas''.

''Yo voy con un escrito y me ponen un sello como que me dan permiso para meterme, pero no me dicen que tenga que pagar. Yo he estado viviendo estos años ahí con una hija y una nieta. Pregunté si tenía que pagar la comunidad y me dijo el presidente que no me preocupara porque eso lo pagaba la empresa municipal, ahora estoy cogida por todos lados'', explica detalladamente al programa.