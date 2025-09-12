Alberto Samperio 12 SEP 2025 - 13:11h.

El presentador ha reprendido al miembro de Podemos en Castilla y León por las manifestaciones de la Vuelta Ciclista a España

Nacho Abad, al inmigrante que rescató a la mujer de morir quemada dentro de su coche por culpa de su expareja: "Le salvaste la vida"

La capital de Castilla y León se ha convertido en el nuevo escenario de unas protestas por la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España. Dos activistas propalestinos han saltado las vallas de seguridad del recorrido en el centro de Valladolid y ambos han sido detenidos y reducidos al instante por varios policías que iban de paisano.

Al grito de "¡Israel asesina, la Vuelta patrocina!", los manifestantes con banderas palestinas han intentado boicotear una de las últimas etapas de la carrera. Algunos partidos políticos como Podemos han instado en chats internos a que se reviente ahora la etapa final que se celebrará con meta en Madrid el próximo domingo 14 de septiembre.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha preparado un extenso dispositivo de seguridad para que estos problemas no vuelvan a producirse en la capital de España. Por otro lado, Pablo Fernández, el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, ha sido identificado por la Policía en una de estas protestas de la ciudad vallisoletana.

Eso ha indignado en demasía al miembro del partido de Ione Belarra y ha mostrado su descontento en redes sociales: "Hoy la Policía me ha pedido la identificación simplemente por ir con una bandera y una camiseta de Palestina. Lo que faltaba ya es criminalizar las protestas pro Palestina y contra el genocidio. ¡Qué vergüenza, Marlaska! ¡Qué vergüenza! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

El presentador reprende a Pablo Fernández en 'En boca de todos'

Pablo Fernández ha entrado en directo en el programa de Nacho Abad para hablar sobre estas manifestaciones a favor de Palestina y ha mantenido su postura contra la Vuelta Ciclista a España. Sin embargo, el presentador le ha intentado explicar que estaba cometiendo un error al intentar boicotear la última etapa de ciclismo.

"¿Tú eres consciente de que un ciclista a 20 kilómetros por hora, en las contrarreloj, se pueden poner a 100 kilómetros por hora y que sin la cobertura metálica que tiene un coche puede acabar falleciendo o tener traumas graves si vosotros invadís la carretera y un ciclista se cae? ¿Sois conscientes de que estáis poniendo vidas en riesgo de deportistas en las calles?", le ha preguntado al político de Podemos.

"Han habido varias protestas en Bilbao y en Galicia que han conseguido impedir la etapa y no ha habido ni un herido", le ha contestado Pablo Fernández. Nacho Abad le ha vuelto a pisar y le ha comentado que sí ha habido un herido cuando un hombre intentó impedir que entrase un propalestino a una de las carreteras de la carrera.