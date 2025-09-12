Miguel Barroso 12 SEP 2025 - 11:58h.

Apalizado en prisión por ¿funcionarios?: Eva asegura que su hijo fue golpeado en el 90% de su cuerpo por parte de 11 hombres

El exdirector de una cárcel, sobre que una presa señale que "funcionarios le aconsejaron tener sexo con su maltratador": "Es una barbaridad"

Daniel, el hijo de Eva, está preso en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, por un robo con violencia cometido en el año 2014 y ahora, su madre, denuncia que ha sido apalizado por 11 funcionarios. Para conocer más detalles de este caso, 'En boca de todos' ha hablado con la madre del preso supuestamente agredido y, además, conectamos con la abogada de los funcionarios acusados.

Al parecer, todo se origina cuando una funcionaria acusa al hijo de Eva de pasar algo a un compañero y le advierte que eso no se va a quedar así. Acto seguido, un grupo de funcionarios, con cascos y material de protección, se dirigen a la celda de Daniel y se lo llevan. Es en ese momento cuando Eva asegura que su hijo sufre torturas por parte de estos 11 funcionarios. Tanto es así, que al volver a contactar con su hijo, éste le comenta que "mea sangre".

Hablando con la madre de este preso en directo, Eva admitía que su hijo sufre un problema de adicciones y explicaba: "Cuando mi hijo entró en la cárcel estaba muy bien, tenía una vida más o menos estructurada y cuando lo llamaron en 2024 por un robo de 2014, todos sus esquemas se vinieron abajo y volvió a recaer en las adicciones".

Por otro lado, sobre la agresión, Nacho Abad planteaba a Eva, que independientemente de que una funcionaria hubiera encontrado a su hijo pasando algo, cuál podría ser el motivo para darle una paliza. "Yo no lo sé, pero si puedo decir que ellos no tienen ni voz ni voto, están expuestos", respondía la madre del preso. Tras estas palabras, el presentador rebatía sus palabras: "Hombre, no tienen voto porque están en la cárcel cumpliendo una condena y voz pueden tenerla y si pasa algo denunciarlo como habéis hecho vosotros".

Hablamos con la abogada de los funcionarios acusados: "No ha habido ninguna agresión"

Raquel Sánchez, abogada de los funcionarios, entraba en el programa tras las declaraciones de la madre de Daniel. En primer lugar, la letrada comienza a explicar cuáles fueron las circunstancias de la intervención que aparece en las grabaciones de la cárcel: "No hay ninguna paliza, en las imágenes solo se ve como unos funcionarios cogen sus equipos de protección para entrar a la celda de un interno que está agresivo y nervioso".

"No ha habido ningún tipo de agresión, ni de maltrato ni de nada. No hay ningún motivo ni prueba que indique que estos funcionarios agredieron a su hijo", dejaba claro la magistrada.

Así mismo, la abogada de los funcionarios, admitía, el problema que hubo con su hijo en el que una funcionaria declaraba haberle visto pasar algo a otro preso: "Es cierto lo que ha contado su madre". Sin embargo, señalaba, que lo que no cuenta es que tras eso el interno se puso violento y es cuando los funcionarios con el equipo adecuado, entran en la celda de su hijo.